ORF startet weiteres Technologie-Traineeship ab Herbst 2022

Wien (OTS) - Nach drei erfolgreich durchgeführten ORF-Traineeships im vergangenen Jahr bietet die ORF-Technik ab Herbst 2022 erneut ein Technologie-Traineeship für IT-Nachwuchstalente an. Ab Herbst 2022 erwarten die ORF-Trainees eine umfassende IT/Media-IT-Weiterbildung zum/zur „Digital Technology“-Spezialisten/Spezialistin und direkte Einbindung in cross-funktionale digitale Transformationsprojekte (u. a. Streaming-Plattformen, Multimedialer Newsroom). Außerdem sind die Rotationen innerhalb der IT/Media-IT-Bereiche des ORF und direkte Einblicke in die großen Unterhaltungs-, Informations-, Sport- und Kultursendungen des ORF in Fernsehen, Radio und Internet Teil der Ausbildungszeit. Das ORF-Technologie-Traineeship bietet u. a. folgende Schwerpunktbereiche: IT-Projektmanagement, Datenmanagement, Streaming-Technologien, Cloud Computing, Test Management sowie Quality Assurance und Network Technologies. Die Trainees werden von Mentorinnen und Mentoren unterstützt und erhalten begleitende Schulungen in Seminaren und Workshops.

Raphael Niederhauser, ORF-Technologie-Trainee 2021/2022: „Das ORF-Traineeship war super, da es mir den perfekten Einstieg ins größte Medienunternehmen Österreichs geboten hat. Die verschiedenen Bereiche der ORF-Technik kennenzulernen war unglaublich spannend und lehrreich.“

Bewerbungen für das Technologie-Traineeship des ORF

Interessierte können sich mit einem Motivationsschreiben sowie Lebenslauf mit Foto unter jobs.ORF.at bewerben. Eine Fachjury des ORF wird alle einlangenden Bewerbungsunterlagen prüfen und eine Auswahl treffen, welche Bewerber/innen die Gelegenheit erhalten, an einem Assessmentcenter im ORF-Zentrum Wien teilzunehmen. Die Trainees werden auf ein Jahr befristet angestellt. Die Bewerbungsfrist endet am 8. Juni 2022.

