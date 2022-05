„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Ronja von Rönne und David Garrett am 24. Mai in ORF 1

Anschließend eine neue Folge „Science Busters“ und Wiedersehen mit „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - In „Willkommen Österreich“ begrüßen Stermann und Grissemann am Dienstag, dem 24. Mai 2022, ab 22.00 Uhr in ORF 1 die „Stimme einer Generation“ und den „Klang einer Generation“: Zu Gast sind Kolumnistin und „Sudelheft“-Autorin Ronja von Rönne und Stargeiger David Garrett. Maschek sind auch in dieser Ausgabe mit einem ORF-Crossover vertreten, bevor Russkaja zum fulminanten Schlusssong ansetzen. Um 23.00 Uhr geht „DIE.NACHT“ mit einer neuen Folge „Science Busters“ weiter: „Ich wasch dir eine“ heißt es bei Martin Puntigam, Peter Weinberger und Martin Moder. Anschließend gibt es um 23.40 Uhr ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Der Titel von Ronja von Rönnes aktuellem Roman „Ende in Sicht“ widmet sich den ernsten Themen Kunst und Depression. Ob sie ihren Bestseller-Roman auch „Sudelheft“ nennt oder doch lieber eine neue Bezeichnung für das literarische Werk findet, verrät die „Stimme einer Generation“ im Talk mit Stermann und Grissemann.

Der musikalische „Klang einer Generation“ kommt von Stargeiger David Garrett. Bekannt geworden durch seine Interpretationen von Coldplay-und Metallica-Songs, stellt sich die Frage, ob sich David Garretts Genre-Crossover-Einlagen auf der Violine mit dem eigenen Musikgeschmack verändern und welche Highlights in seiner aktuellen „Geigenplaylist“ stehen. In seiner gerade erst erschienenen Autobiografie „Wenn ihr wüsstet“ schildert er den Werdegang vom Wunderkind zum gefeierten Künstler.

Neue Folgen: „Science Busters – Ich wasch dir eine“ um 23.00 Uhr

„Sauberkeit hat jeder gern, ob Damen oder Herren, drum haltet diesen Raum – so sauber – wie einen Tannenbaum.“ Mit diesem launigen Vierzeiler versuchte man Menschen schon früh das Konzept der Reinlichkeit nahezulegen. Die „Science Busters“ werfen an der Uni Graz alles in den Schmutzkübel und klären in einem Aufwaschen: Wird der zweite Socken wirklich von der Waschmaschine gefressen? Und wie schaut verliebte Seife aus? Kabarettist Martin Puntigam sowie die Wissenschafter Peter Weinberger (Chemie) und Martin Moder (Molekularbiologie) bieten frisch gestärkt an: „Ich wasch dir eine!“

Für Fans des Wissenschaftskabaretts gibt es viele weitere Folgen der „Science Busters“ auch auf Flimmit (https://flimmit.at).

