AKNÖ-Musical-Camp für Kinder und Jugendliche

Ergänzung des Reichenauer Kultursommers

St. Pölten (OTS) - Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat in den vergangenen zwei Jahren bereits umfassende Kultur- und Freizeitangebote im Parkhotel Hirschwang geschaffen. „Im August startet mit einem eigenen mehrtägigen Musical-Workshop für Kinder und Jugendliche das nächste Highlight. Das ist eine tolle Ergänzung zum Reichenauer Kultursommer. Es ist besonders wichtig, den Menschen leistbare Kultur und Events in der Region zu ermöglichen“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

In einem 5-tägigen Workshop können Kinder und Jugendliche im Rahmen der „Kunst- und Kulturschmiede Reichenau“ mit der fachlichen Unterstützung eines professionellen Referententeams entweder ihre ersten Schritte im Musicalfach versuchen oder ihre bereits vorhandenen Kenntnisse vertiefen und ausbauen. „Wir möchten Kindern und Jugendlichen einen Einblick in das Musicalfach geben. Wichtig ist uns bei diesem Kurs, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Spaß und Begeisterung und ohne Zwang sowie Leistungsdruck ausprobieren dürfen und ohne Prüfungsstress unter professioneller Betreuung arbeiten können. Wir möchten im Workshop auch das Berufsbild ,Musicaldarstellerin und Musicaldarsteller’ realistisch beleuchten und Tipps und Erfahrungen aus der Praxis geben“, sagt Werner Auer, der Leiter des Workshops.

Für die Teilnahme am Kurs sind keine Grundkenntnisse erforderlich! Der Kurs wird bestmöglich auf die Kenntnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer abgestimmt.

„Mit diesem Programm können wir jeder Altersgruppe ein spezielles Freizeiterlebnis im Parkhotel anbieten“, betont Wieser. Neben dem Musical-Workshop steigen im Sommer die Seminare und Workshops von „AK Vital“ für Ausgleich und Entspannung. Der Reichenauer Kultursommer findet heuer von 5. August bis 4. September statt.

ReferentInnen: Werner Auer, Petre Niedermayer, Anna Burger, Das ReferentInnentam besteht aus den bekannten Künstlern Werner Auer (Leitung, Regie), Petra Niedermayer (Schauspiel/Tanz) und Anna Burger (Gesang/Tanz)

Wann und wo?

» Datum: Montag, 15.08. bis Freitag, 19.08.2022

» Ort: Parkhotel Hirschwang, Trautenberg-Straße 1, 2651 Reichenau an der Rax

» Zielgruppe: Musik- und insbesondere Musicalbegeisterte Kinder und Jugendliche im Alter ab 10 Jahren und deren Eltern/Begleitpersonen

» Zielsetzung: Aufbau eines "Kinder Musical Camps" welches jährlich im Parkhotel Hirschwang stattfindet und sich im Idealfall einer stetig wachsenden Basis erfreut (Kinder, Jugendliche, Eltern und Begleitpersonen)

» Anzahl der Teilnehmer*innen: Rund 20 Kinder/Jugendliche sowie deren Eltern und Begleitpersonen

Weitere Info auf: https://noe.arbeiterkammer.at/service/ak_vital_kurse/kunst_kultur/WE_LOVE_MUSICAL-_Der_Musicalworkshop_fuer_Kids_-_Teens.html

