Vorschau auf den 23. Wiener Gemeinderat

Wien (OTS/RK) - Morgen, Dienstag, 24. Mai 2022, tritt der Wiener Gemeinderat für die 23. Sitzung in der laufenden Wahlperiode zusammen. Die Sitzung findet diesmal wieder im Gemeinderatssitzungssaal im Rathaus statt. Beginn ist um 9 Uhr mit der Fragestunde. Die Stadträtinnen und Stadträte beantworten Fragen u.a. zu folgenden Themen: „Mietzins für das Objekt Löwelstraße 18“; „Umsetzung der Projekte des Kinder- und Jugendparlaments“; „Anstellung pflegender Angehöriger“; „Verträge zu Auswertungen von PCR-Tests“; „Hitzeaktionsplan und Klimaschutz“.

Das Thema der „Aktuellen Stunde“ wurde diesmal von der FPÖ eingebracht. Es lautet: „Stadt Wien vergisst auf die Wienerinnen und Wiener - Teuerung und Inflation explodieren!“.

In der anschließenden Hauptdebatte ist die Ausbildungsinitiative für Frauen in Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Technik von Stadt Wien und waff Thema.

Die Grünen haben für die morgige Sitzung eine dringliche Anfrage an Bürgermeister Michael Ludwig betreffend „Umgehende Aufklärung des medial kolportierten Vorwurfes des Vertuschens von Missbrauch in einem Wiener Kindergarten“ gestellt. Die Debatte zur Anfrage wird im Anschluss an die Tagesordnung abgehalten, spätestens aber um 16 Uhr.

Zutrittsbestimmungen – FFP2-Maskenpflicht im Saal

Bei der morgen stattfindenden Gemeinderatssitzung im Gemeinderatssitzungssaal ist die Besuchergalerie wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Die dafür erforderlichen Zählkarten können beim Stadtservice bezogen werden. Der Zutritt zum Gemeinderatssitzungssaal, zur Presse-Galerie (für Medienvertreter*innen) sowie zur Besuchergalerie ist nur mit FFP2-Maske gestattet.

Service für Medien; Livestream der Sitzung auf wien.gv.at

Die Rathauskorrespondenz berichtet wie gewohnt vom Sitzungstag: www.wien.gv.at/rk - außerdem gibt es einen Live-Stream der Sitzung auf www.wien.gv.at mit direkten Verlinkungen zur Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates unter www.wien.gv.at/infodat/ im Videobaum (Schluss) red

