Der „Prix Marulić 2022“ geht an die hr2-Ö1-Hörspiel-Koproduktion „Xerxes“

Wien (OTS) - Mit „Xerxes und die Stimmen der Finsternis“ gewinnt eine Hörspiel-Koproduktion von hr2 und Ö1 den renommierten Preis des Festivals „Prix Marulić“ in der Kategorie „Drama“, in der 15 Produktionen aus acht Ländern nominiert waren. Die Preisverleihung fand im Theater von Hvar (19.5.) statt.

Das Hörspiel „Xerxes und die Stimmen der Finsternis“ ist eine Koproduktion von hr2 und Ö1 aus dem Jahr 2021. Das Manuskript stammt von der Autorin Magda Woitzuck, die 2018 für „Die Schuhe der Braut“ mit dem Deutschen Hörspielpreis der ARD ausgezeichnet worden war. Inszeniert und komponiert hat Regisseur Peter Kaizar mit den sechs Schauspielerinnen und Schauspielern Alina Fritsch, Regina Fritsch, Eva Mayer, Till Firit, Wolfram Berger und Michael Smulik in insgesamt 53 Rollen. Für Dramaturgie und Redaktion zeichnete Leonhard Koppelmann verantwortlich.

Die Story: Im Jahr 519 vor Christi Geburt erblickt ein Junge das Licht der Welt, dessen Namen man noch Jahrtausende später kennen wird: Xerxes. Eine Menge Dinge zeichnen ihn aus: seine Taten, seine Untaten und der Umstand, dass man die Namen vieler Frauen aus seinem Umfeld kennt. Eine Archäologin gräbt aus und erzählt dabei, wirft von Xerxes‘ Leben einen Stein übers Wasser zu anderen Leben und lässt ihn der Gegenwart entgegen durch die Zeit springen. In knapp 75 Minuten jagt die akustische Zeitreise von Jesus‘ Kreuzigung zum apokalyptischen Pestausbruch von 1347, von der „Entdeckung“ Amerikas bis hin zur Verbannung der Frauen aus Kirchenchören. Ersetzt wurden die Frauen durch die Stimmen von Soprankastraten, die fortan in keiner Oper fehlen durften, so auch nicht in jener mit dem Titel „Xerxes“ von Georg Friedrich Händel, dessen Arie „Ombra mai fu“ an der Schwelle zum 20. Jahrhundert Radiogeschichte geschrieben hat ...

Der „Prix Marulić“ ist einer der international renommiertesten Hörspielpreise. Nominiert werden können ausschließlich Produktionen, die ältere Texte oder Stoffe, die vor der Erfindung des Radios entstanden sind, neu und auf zeitgenössische Weise dem Publikum nahebringen. Das Festival und die Preisverleihung werden seit 1997 vom Kroatischen Rundfunk ausgerichtet. 2022 waren 41 Produktionen aus 17 Ländern auf den Shortlists in den Kategorien „Drama“ (Hörspiel), „Dokumentation“ (Feature) und „Short Form“ vertreten.

