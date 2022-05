Toto: Vierfachjackpot – jetzt geht es um rund 170.000 Euro

Jackpot auch beim Zwölfer – es warten rund 22.000 Euro

Wien (OTS) - „Alles Jackpot“ heißt es wieder einmal bei Toto. Denn es gab erstens zum vierten Mal in Folge keinen Dreizehner. Damit wartet ein Vierfachjackpot, und in der nächsten Runde am Wochenende geht es um rund 170.000 Euro.

Dann gab es auch keinen Zwölfer, wodurch es hier um einen Jackpot und damit um rund 22.000 Euro geht.

Und drittens ist auch ein Gewinn im ersten Rang der Torwette ausgeblieben, da es niemandem gelungen ist, alle fünf Spiele richtig zu tippen.

Annahmeschluss für die Runde 21 ist am Samstag um 15:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 20

4fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 149.652,22 – 170.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 11.026,83 19 Elfer zu je EUR 128,90 240 Zehner zu je EUR 20,40 841 5er Bonus zu je EUR 2,40

Der richtige Tipp: X 1 1 1 1 / 1 2 2 2 1 1 1 E1 1 X EX X X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 4.144,80 Torwette 2. Rang: 4 zu je EUR 414,40 Torwette 3. Rang: 89 zu je EUR 9,50 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 158.603,37

Torwette-Resultate: 1:1 +:2 2:1 1:0 +:1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at