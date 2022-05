Lotto: Aus Zwillings- wurde Doppeljackpot – 2,1 Mio. Euro warten

Solo-Joker in Oberösterreich mit 194.000 Euro

Wien (OTS) - Einen sogenannten Zwillingsjackpot – also einen Jackpot beim Sechser und einen beim Fünfer mit Zusatzzahl – galt es am Sonntag zu knacken. Dies ist jedoch nur teilweise gelungen. Das heißt: Sechser hat es neuerlich keinen gegeben, und damit geht es hier am Mittwoch um einen Doppeljackpot, für den rund 2,1 Millionen Euro erwartet werden.

Den Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl konnten zwei Spielteilnehmer bzw. Spielteilnehmerinnen knacken und somit jeweils rund 94.800 Euro gewinnen. Ein Gewinn wurde per Quicktipp in Niederösterreich erzielt, der andere per Normalschein in Kärnten.

LottoPlus

Ohne Sechser endete auch die Ziehung von LottoPlus. In den Genuss der Gewinnsumme kamen jene 66 Spielteilnehmer, die einen Fünfer erzielt haben. Auf sie wurde der Betrag aufgeteilt, und somit erhält jeder von ihnen rund 4.800 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es den dritten Sologewinn in Folge. Eine Oberösterreicherin bzw. ein Oberösterreicher hatte den einzigen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl, und darauf war auch das „Ja“ angekreuzt. Dies ergab einen Gewinn von mehr als 194.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 22. Mai 2022

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.378.812,06 – 2,1 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 94.793,30 111 Fünfer zu je EUR 1.083,30 239 Vierer+ZZ zu je EUR 150,90 4.424 Vierer zu je EUR 45,30 5.825 Dreier+ZZ zu je EUR 15,40 73.049 Dreier zu je EUR 4,90 199.498 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 5 13 20 21 29 32 Zusatzzahl 18

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 22. Mai 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 66 Fünfer zu je EUR 4.790,70 2.570 Vierer zu je EUR 20,80 42.417 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 12 16 30 33 44

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 22. Mai 2022

1 Joker EUR 194.151,90 13 mal EUR 8.800,00 81 mal EUR 880,00 960 mal EUR 88,00 9.287 mal EUR 8,00 95.496 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 0 6 6 8 9

