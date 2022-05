AVISO: Pressekonferenz Aktuelles zu Arbeit und Wirtschaft

mit Bundesminister Martin Kocher, 24.5.2022, 10:00 Uhr

Wien (OTS/BMDW) - Am Dienstag findet eine Pressekonferenz mit Arbeitsminister Martin Kocher zu aktuellen Themen am Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft statt.

Zeit: Dienstag, 24. Mai 2022, 10:00 Uhr, Einlass ab 9:30 Uhr

Ort: Pressezentrum des Wirtschaftsministeriums, 5. Stock

Stubenring 1, 1010 Wien

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Jedes Medium ist eingeladen maximal eine Redakteurin bzw. einen Redakteur zu diesem Medientermin vor Ort zu entsenden. Zudem ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. Wir bitten um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter presseabteilung @ bmdw.gv.at.

Bitte beachten Sie, dass bei der Pressekonferenz FFP2 Maskenpflicht besteht.

Bitte beachten Sie auch, dass der Zugang für Medien ausschließlich über den Besuchereingang beim Haupteingang des Regierungsgebäudes möglich ist und planen Sie Zeit für die Sicherheitskontrolle ein.

Sie haben die Möglichkeit, die Pressekonferenz virtuell über unseren Facebook-Livestream (https://www.facebook.com/bmdw.gv.at) zu verfolgen.

