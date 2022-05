DONAU Versicherung: umfassende digitale Services

Die DONAU treibt ihre Digitalisierung voran und baut digitale Services für Kundinnen und Kunden weiter aus.

Wien (OTS) - Ab sofort haben Kundinnen und Kunden der DONAU ihre Versicherungen voll im Blick: Meine DONAU – das neue digitale Kundenportal – ist an den Start gegangen. Von Polizzen über Schadensmeldungen bis zum direkten Kontakt zur persönlichen Beraterin oder zum Berater – das alles bietet die DONAU bereits digital. „ Bei allen Digitalisierungsinitiativen, die wir setzen, steht die Orientierung am Kunden im Fokus. Unsere Anwendungen sind einfach, verständlich und intuitiv bedienbar. Mit unserem neuen Kundenportal gehen wir einen weiteren Schritt auf unserem Weg der digitalen Transformation “, erklärt DONAU-Vorstand Reinhard Gojer.

Versicherung voll im Blick: Kundenportal Meine DONAU

Ob am Smartphone, Tablet oder am PC, das Kundenportal Meine DONAU bietet nach einem Relaunch nun noch mehr Services. Mit nur wenigen Klicks sind viele praktische Anwendungen verfügbar:

• digitale Polizze statt Papier-Vertrag

• bequeme Vertragsübersicht

• Schadensmeldung direkt aus dem Kundenportal

• Einreichung von Rechnungen für Gesundheitsleistungen

• Einsehen von Versicherungsfällen

• Beratungs- und Serviceline-Kontakt auf Knopfdruck

Der Zusatznutzen für die Umwelt: Mit der Umstellung auf digitale Kommunikation via Meine DONAU wird der Papierverbrauch reduziert.

Innovativ, einfach, schnell: WohnenNext und weitere Online-Abschluss-Möglichkeiten

Bereits im Vorjahr setzte die DONAU mit WohnenNext, der schnellsten Polizze Österreichs, Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Die Online-Haushaltsversicherung, die dieser Tage ihren ersten Geburtstag feiert, überzeugt durch innovatives Design, einen klaren Überblick über gewählte Leistungen samt Prämie – auch hier stehen Einfachheit und Transparenz im Mittelpunkt – und 24/7 Echtzeitzustellung der Polizze an die Kundin bzw. den Kunden.

Mit der Krebsversicherung, der Cyberversicherung für Privatpersonen und der Auslandsreise Krankenversicherung, die ebenfalls einfach online beantragt werden können, rundet die DONAU aktuell ihr digitales Produktangebot ab.

Fondsauswahl: KOMPETENT unterstützt

Bei der Wahl von passenden Fonds in der Lebensversicherung setzen die Beraterinnen und Berater der DONAU auf das digitale Tool „KOMPETENT“. Bei KOMPETENT handelt es sich um einen Robo-Advisor, das ist ein auf digitaler Technik basierendes System zur Finanzberatung. Der Robo-Advisor agiert wie ein kompetenter menschlicher Berater, aber auf Basis von in der Software hinterlegten Regeln und Algorithmen. So gelingt eine moderne Beratung auf höchstem Niveau.

