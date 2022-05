Tullner Handball Damen sind wieder erstklassig

LR Danninger: Vereine wie UHC Tulln, die eine fantastische Jugendarbeit leisten, sind absolute Vorzeigevereine im SPORTLAND Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Am Samstag, 21. Mai, besiegelte die Damenmannschaft des UHC Tulln in der ausverkauften Josef Welser Halle in Tulln den Aufstieg in die WHA MEISTERLIGA mit einem soliden 28:24-Sieg. Nachdem die Mannschaft zuvor bereits ungeschlagen durch den Grunddurchgang preschte, vollendete das Team, das ausschließlich aus Tullner Eigenbauspielerinnen besteht, eine großartige Saison mit dem Meistertitel vor heimischer Kulisse.

Zu den ersten Gratulanten zählte Sportlandesrat Jochen Danninger, der zuvor bereits den offiziellen Anwurf vor Spielbeginn übernahm: „Der UHC Tulln leistet eine fantastische Jugendarbeit. Die Mannschaft, die ausschließlich aus Eigenbauspielerinnen besteht, feiert großartige Erfolge und gehört für mich zu den absoluten Vorzeigevereinen im SPORTLAND Niederösterreich.“

Die konsequente und erfolgreiche Jugendarbeit bildet den Nährboden für den sportlichen Erfolg und den Aufstieg in die höchste Handball Liga der Damen. Alle Spielerinnen spielen schon seit ihrer Kindheit im Tullner Handballverein. Trainer Patrick Salfinger, Präsident Bernd Zeh und Obmann Günter Grossberger sowie alle anderen ehrenamtlichen Unterstützer und Sponsoren trugen dazu bei, um diesen Erfolg zu ermöglichen. Der unermüdliche Einsatz jedes Einzelnen hat gezeigt, dass es möglich ist, Spitzenergebnisse aus eigener Kraft zu erzielen.

Hannes Sykora, Vizepräsident des NÖHV in Vertretung des ÖHB und Tullner Handball Legende, ließ es sich nicht nehmen, die Siegerehrung und somit den Anpfiff zur Meisterfeier durchzuführen. Bürgermeister Peter Eisenschenk, Sportstadtrat Wolfgang Mayrhofer und Martin Hausleitner, Generalsekretär des Europäischen Handballverbandes, gratulierten den Spielerinnen persönlich. Nina Stift übernahm mit großer Freude die Ehrenpatronanz und gratulierte den Spielerinnen sehr herzlich. Mit Unterstützung von SPORTLAND Niederösterreich, den Vereinsfunktionären sowie allen Sponsoren werden dem begeisterten Handballpublikum weitere Erfolge in der höchsten Spielklasse blühen.

Weitere Informationen beim Sportland Niederösterreich unter 02742/9000-19876, Patrick Pfaller, und E-Mail patrick.pfaller @ noe.co.at, bzw. beim Büro LR Danninger unter 02742/9005-12253, Mag. Andreas Csar, und E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at

