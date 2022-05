Pro Music Rights, Inc. eines der größten Musiklizenzierungsunternehmen der Welt, gibt Lizenzvereinbarung mit TikTok bekannt

Naples, Florida (ots/PRNewswire) - Pro Music Rights („PMR"), eines der weltweit größten Musiklizenzierungsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es dem bekannten Videodienst TikTok eine Lizenz erteilt hat, die es seinen Nutzern ermöglicht, Videos zu erstellen, die Musik aus dem umfangreichen Repertoire von Pro Music Rights enthalten. Die Vereinbarung wird es TikTok ermöglichen, seinen Nutzern die mehr als 2.500.000 Werke von PMR anzubieten. Jake P. Noch, CEO von Pro Music Rights, sagte, er freue sich sehr über die Zusammenarbeit mit TikTok. „Ich denke, dass TikTok eine wunderbare Plattform ist und ein hervorragender Online-Treffpunkt sein wird, um das Publikum für unsere Musik zu erweitern, da sie routinemäßig von Millionen auf der ganzen Welt genutzt wird", sagte Herr Noch.

Informationen zu Pro Music Rights, Inc. ( ProMusicRights.com )

Pro Music Rights ist die 5. jemals gegründete Organisation für öffentliche Aufführungsrechte (PRO) in den Vereinigten Staaten. Zu den Lizenznehmern gehören so namhafte Unternehmen wie TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo und Hunderte andere. Pro Music Rights kontrolliert einen geschätzten Marktanteil von 7,4 % in den Vereinigten Staaten und repräsentiert über 2.500.000 Werke, die namhafte Künstler wie A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Rich The Kid, Young Dolph, Trinidad James, Fall Out Boy, & unzählige andere. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte promusicrights.com.

