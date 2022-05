Mondi: Tolle Job-Perspektiven in einem der beliebtesten Unternehmen Österreichs

Für 2022 stellt das Verpackungs- und Papierunternehmen wieder mehr als 30 Ausbildungsplätze in Aussicht.

Für die Österreich-Standorte in Wien, Kärnten, Steiermark, Nieder- und Oberösterreich sucht Mondi auch heuer wieder Verstärkung. Von Lehrstellen in Papier- und Verpackungstechnik sowie Elektrotechnik bis zu IT- und Controlling-Positionen ist für jedes Interesse und Einstiegslevel etwas dabei. Michael Hakes, Mondi Group HR Director

32 Ausbildungsplätze in Österreich

Top Bewertung auf Kununu: über 80 % Weiterempfehlungs-Score

„Best Recruiter“ in der Verpackungsindustrie

Zertifizierter Lehrbetrieb 2021

Ausgezeichnet mit dem LinkedIn Top Company Award

Mit acht Standorten und 2.600 Mitarbeiter*innen zählt Mondi in Österreich zu den größten und beliebtesten Arbeitgebern des Landes. Für 2022 stellt das Verpackungs- und Papierunternehmen wieder mehr als 30 Ausbildungsplätze in Aussicht.

Branchensieg beim Best Recruiter Award, Top Bewertungen auf Kununu

Mondi wurde in Österreich jüngst mit dem "Best Recruiter Award" in der Branche Verpackung- und Papier ausgezeichnet und auch auf der Bewertungsplattform Kununu konnte das Unternehmen zuletzt eine Weiterempfehlungsquote von über 80 Prozent erreichen. Damit zählt Mondi zu den attraktivsten nationalen Arbeitgebern.

Von der Great Place to Work-Initiative erhielt das Unternehmen 2021 die "Great Start! Zertifizierter Lehrbetrieb"-Auszeichnung und zählt damit zu den Top Lehrlingsausbildungsbetrieben in Österreich.

„Handlungsfähige Mitarbeiter*innen stehen im Mittelpunkt unserer nachhaltigen Unternehmensstrategie. Dazu bieten wir sehr interessante und vielfältige Jobperspektiven in einem internationalen Unternehmen.“, betont Michael Hakes, Mondi Group HR Director. Für die Österreich-Standorte in Wien, Kärnten, Steiermark, Nieder- und Oberösterreich sucht Mondi auch heuer wieder Verstärkung. Von Lehrstellen in Papier- und Verpackungstechnik sowie Elektrotechnik bis zu IT- und Controlling-Positionen ist für jedes Interesse und Einstiegslevel etwas dabei.

Bewerbungen sind laufend unter mondijobs.at und mondigroup.com/en/careers möglich.

Über Mondi

Mondi ist ein global führendes Verpackungs- und Papierunternehmen, das mit bewusst nachhaltigen, innovativen Verpackungs- und Papierlösungen zu einer besseren Welt beiträgt. Wir sind entlang der Wertschöpfungskette tätig – von der Bewirtschaftung von Wäldern über die Produktion von Zellstoff, Papier und Kunststofffolien bis hin zur Entwicklung und Herstellung von effizienten Industrie- und Konsumgüterverpackungen. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Strategie und ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit. Vorbildhaft für unsere Branche ist unser kund*innenorientierter Ansatz EcoSolutions, bei dem wir die richtigen Fragen stellen, um die nachhaltigste Lösung zu finden. 2021 erzielte Mondi einen Umsatz von € 7,7 Milliarden und ein bereinigtes EBITDA von € 1,5 Milliarden.

Mondi ist im Premiumsegment der Londoner Börse gelistet (MNDI) und an der Börse von Johannesburg zweitnotiert (MNP). Mondi ist im FTSE 100 vertreten und wurde 2008 in den FTSE4Good-Index und 2007 in den FTSE/JSE Responsible Investment Index aufgenommen.

In Österreich beschäftigt Mondi an acht Standorten, darunter auch im Wiener Group Office, 2.600 Mitarbeiter*innen.

