ASFINAG: S 1 bei Rannersdorf Richtung Vösendorf gesperrt

Auffahrunfall Kleinlastwagen/Lkw

Wien (OTS) - Die S 1 Wiener Außenring Schnellstraße ist nach einem Unfall zwischen einem Kleinlastwagen und einem Lkw bei Rannersdorf in Fahrtrichtung Vösendorf für den Verkehr gesperrt. Die Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr, Rettung und der ASFINAG stehen im Einsatz um die verunfallte Person zu versorgen und die beiden Unfallfahrzeuge so rasch wie möglich zu bergen. Nach derzeitiger Einschätzung wird die Sperre der S 1 in diesem Bereich jedoch noch rund eine Stunde andauern. Lokal wird der Verkehr bei Schwechat Süd abgeleitet. Es wird empfohlen – wenn möglich – die S 1 in diesem Bereich zu meiden.

