techbold expandiert mit neuer Niederlassung nach Oberösterreich

Wien (OTS) - In Oberösterreich wird die IT-Kompetenz von techbold in einer neuen Niederlassung zusammengeführt. Über 20 herausragende IT-Spezialisten und Cyber-Security-Profis arbeiten am Standort in Pucking bei Linz

Das österreichische IT-Unternehmen techbold führt seine gesamte IT-Kompetenz in Oberösterreich zusammen und eröffnet eine neue Niederlassung in Pucking bei Linz. Dort betreuen seit April 2022 hervorragende IT-Spezialisten und Cyber-Security-Profis die IT-Systeme von über 150 mittelständischen Unternehmen.

Zwei oberösterreichische IT-Dienstleister unter der Flagge von techbold

Erst im Herbst 2021 wurden von der techbold Gruppe zwei etablierte und erfolgreiche oberösterreichische IT-Dienstleister übernommen. Die Investitionssumme wurde unter anderem durch eine vorzeitig ausverkaufte Aktieneigenemission aufgebracht. Die beiden Unternehmen wurden in den vergangenen Monaten in die techbold network solutions GmbH integriert, nun wird die Arbeit innerhalb der neuen Strukturen fortgeführt.

Ehemalige Geschäftsführer stellen das Management-Team

Die ehemaligen Geschäftsführer der übernommenen zwei Gesellschaften, Pro Dat IT Solutions GmbH und it-TREND Information Technologies, stellen dabei das neue techbold Oberösterreich Management-Team.

Jürgen und Katharina Wagner, von der ehemaligen Pro Dat IT Solutions GmbH, und Michael Wagner, von der ehemaligen it-TREND Information Technologies, zeichnen sich für die Niederlassung verantwortlich und werden für den weiteren Erfolg des Unternehmens sorgen.

Jürgen Wagner, neuer Leiter der Niederlassung techbold Oberösterreich, ist optimistisch: „Von Pucking aus betreuen wir die IT-Systeme von über 150 erfolgreichen, mittelständischen Unternehmen, die auch am internationalen Markt tätig sind. Zu unseren Schwerpunkten zählen hochsichere IT-Infrastrukturen und IT-Systeme. Die Nachfrage nach IT-Security-Lösungen und dem Schutz von geschäftskritischen Anwendungen und sensiblen Informationen ist aktuell größer denn je.“

Über die heimischen Unternehmen meint Michael Wagner, Business Development Manager Niederlassung Oberösterreich: „Das Bundesland Oberösterreich ist mit seinen international erfolgreichen Unternehmen einer der bedeutendsten Wirtschaftsräume Österreichs. Das techbold Team in Pucking ist sehr stolz, herausragende oberösterreichische Unternehmen in sechs Ländern betreuen zu dürfen.“

Die Unternehmensführung in Wien ist äußerst zuversichtlich, was den neuen Standort betrifft: „Eine Niederlassung bei techbold ist keine gewöhnliche Filiale, sondern ein selbständig agierendes Team mit 100% lokaler Ausrichtung und mit der Kraft der gesamten techbold Gruppe im Rücken. Zu dieser zählen über 120 IT-Spezialisten und Cyber-Security-Profis, die aktuell über 500 zufriedene Unternehmen betreuen. Dem starken Spirit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es zu verdanken, dass die Integration der insgesamt fünf übernommenen IT-Dienstleister im letzten Jahr schneller und erfolgreicher als geplant über die Bühne gegangen ist. Wir sind jetzt ein solides, schlagkräftiges Team mit über 20 Jahren Erfahrung in allen IT-Bereichen“ , erklärt Gerald Reitmayr, COO der techbold Gruppe.



Damian Izdebski, CEO & Gründer der techbold Gruppe, will den eingeschlagenen Weg des Unternehmens fortsetzen: „techbold ist heute ein profitables Unternehmen, das ein rasantes Wachstum in den letzten Jahren verzeichnen konnte. Dieses Wachstum war nur mit der sensationellen Unterstützung unserer 250 Aktionärinnen und Aktionäre möglich und finanzierbar. Neben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind sie die größten Stützen des Unternehmens. Wir haben auch in Zukunft viel vor und scannen den Markt weiterhin nach IT-Unternehmen, die sich der Vision von techbold anschließen möchten: Der führende Anbieter von IT-Dienstleistungen und Cyber-Security-Lösungen für den Mittelstand in Österreich zu sein.“

Über techbold:

Die techbold technology group AG wurde im Juni 2015 vom Unternehmer Damian Izdebski mit Beteiligung der namhaften Business Angels Stefan Kalteis, Michael Altrichter und Hansi Hansmann gegründet. Später kamen neben der Compass-Gruppe und startup300 noch weitere prominente Investoren an Bord. Nach einer Aktienemission im September 2021 zählt das Unternehmen aktuell rund 250 Aktionäre. Unter der Dachmarke techbold sind aktuell zwei Unternehmen tätig: techbold network solutions GmbH und techbold hardware services GmbH.

Die techbold network solutions GmbH wurde mit dem Ziel gegründet, alle Leistungen der führenden Full-Service-Systemhäuser auch für kleine und mittlere Unternehmen erschwinglich zu machen. techbold bietet IT-Lösungen und Digitalisierungsstrategien für KMU von 10 bis 200 Computerarbeitsplätzen, die sowohl IT-Lösungen als auch alle IT-Dienstleistungen und Services aus einer Hand beziehen möchten. Das Leistungsportfolio reicht von der Planung und Installation von Computernetzwerken, über IT-Security und Server-Lösungen bis hin zu laufenden IT-Support und IT-Outsourcing-Lösungen. Mittlerweile betreut techbold über 500 Unternehmen aus 30 Branchen in 10 europäischen Ländern. Das 120-köpfige techbold Team mit Standorten in Wien, Oberösterreich und im Burgenland verbindet die Routine und das Wissen erfahrener IT-Pioniere mit der Dynamik und Flexibilität eines jungen Unternehmens.

Die techbold hardware services GmbH fertigt individuelle PC-Systeme, Server und Gaming PCs nach Kundenwunsch. Jeder Computer wird auf die jeweilige Anwendung maß­geschneidert. Die Spezialisierung liegt auf Workstations für die Bearbeitung von Bild-, Videodaten und 3D-Renderings, sowie auf Rechner für technisch-wissenschaftliche Zwecke und Gaming PCs.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.techbold.at

