Aviso-Erinnerung: Hagleitner eröffnet neues Werk und Academy am 24. Mai 2022

Das Salzburger Hygieneunternehmen will dreimal so viel wie bisher produzieren, ferner sein Wissen für die breite Bevölkerung zugänglich machen

Zell am See (OTS) - Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen, ein Livestream wird zudem während der Pressekonferenz angeboten.

Datum und Ort

24. Mai 2022

9:30 Uhr bis 13:00 Uhr

Lunastraße 5

5700 Zell am See

Österreich

Ablauf

09:30 Uhr

Einlass, Red Carpet

10:00 Uhr

Veranstaltungsbeginn

10:02 Uhr

Hans Georg Hagleitner, Geschäftsführer: Begrüßungsworte

10:05 Uhr

Wilfried Haslauer, Landeshauptmann von Salzburg: Festrede

10:10 Uhr

Karoline Edtstadler, EU- und Verfassungsministerin: Videobotschaft

10:15 Uhr

Pressekonferenz mit

Hans Georg Hagleitner, Geschäftsführer;

Katharina Hagleitner, Vertriebsmanagerin;

Stefanie Hagleitner, Leiterin des Produktmanagements;

Ernst Brunner, Geschäftsleiter für kaufmännische Bereiche;

Christian Weg, Geschäftsleiter für operative Bereiche.

10:45 Uhr

Anna Buchegger, Siegerin von Starmania 21: musikalische Darbietung

11:00 Uhr

Eröffnungszeremoniell

11:15 Uhr

Rundgang

13:00 Uhr

Gesetztes Mittagessen

Durchs Programm führt ORF-Moderatorin Nadja Bernhard; die Pressekonferenz begleitet Hagleitner-Sprecher Bernhard Peßenteiner.

Akkreditierung bis 23. Mai 2022, 16:00 Uhr – per E-Mail an opening @ hagleitner.com; bitte Medium, Name und Funktion anführen.

Pressekonferenz online

Der Livestream startet am 24. Mai 2022 um 10:15 Uhr, bis 10:45 Uhr ist die Übertragung angesetzt:

https://streaming.ots.at/streaming/hagleitner-20220524/

