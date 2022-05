ORF III am „Themenmontag“: „Die Wahrheit über Billigobst“ als Premiere

Außerdem: „MERYN am Montag: Bandscheibenvorfall“

Wien (OTS) - Der „ORF III Themenmontag“ setzt sich am Montag, dem 23. Mai 2022, in vier Dokumentationen mit Fragen zu Bio-Produkten und Regionalität von Lebensmitteln auseinander. Außerdem steht im Vorabend „MERYN am Montag – Bandscheibenvorfall – Ihre Fragen“ auf dem Programm.

ORF III Kultur und Information zeigt eine neue Folge der Call-in-Sendung „MERYN am Montag“ (18.45 Uhr): ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn und Petra Krepler, Leiterin des Wirbelsäulenzentrums im Orthopädischen Spital Speising, beantworten Publikumsfragen zum Thema Bandscheibenvorfall.

Obst kommt zu Beginn des Frühjahrs aus den klassischen Massenproduktionsländern im Süden Europas. Dennoch muss hierzulande, auch aufgrund der Dumping-Sozialverhältnisse in den Herkunftsländern, nicht mehr dafür gezahlt werden als für heimisches Obst. Zugleich verdrängen die in Form und Aussehen auf Perfektion getrimmten Import-Früchte immer mehr die Produkte österreichischer Bäuerinnen und Bauern. Was braucht es, um die Wertschätzung gegenüber regional produziertem Obst wieder zu heben? Dieser Frage geht die neue ORF III Dokumentation „Die Wahrheit über Billigobst“ (20.15 Uhr) nach.

Anschließend geht es in „Bio aus China“ (21.05 Uhr) um einen der größten weltweiten Bio-Importeure. Der Film dokumentiert vor Ort bei chinesischen Herstellern, wie chinesische Bio-Produkte entstehen und welche Aussagekraft das Label Bio in diesem Zusammenhang hat.

Die dritte Dokumentation des Abends fragt „Wie Bio ist Bio?“ (21.50 Uhr). Konsumentinnen und Konsumenten greifen guten Gewissens zu Bio-Produkten und zahlen dafür gerne auch einen Aufschlag. Doch ist immer Bio drin, wo Bio draufsteht? Und wie steht es um die Qualitätskontrolle von Produkten aus dem Ausland?

Den „Themenmontag“ beschließt der Dokumentarfilm „Unsere Erdbeeren“ (22.25 Uhr), der einen Blick hinter die Kulissen des Erdbeer-Geschäfts wirft. Dabei werden verschiedene Aspekte, wie etwa die Auswirkungen des Klimawandels, fehlende Erntehelfer/innen oder Bio-Standards behandelt.

