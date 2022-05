FII Institute stellt neues Inclusive ESG™ Framework und Scoring Methodology vor und kündigt strategische Investition in führendes Green-Tech-Unternehmen an

Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Das Future Investment Initiative (FII) Institute veranstaltete in London ein Gipfeltreffen zum Thema ESG in Schwellenländern, an dem weltweit führende Unternehmen, CEOs, internationale Investoren, Vordenker und Verantwortliche für Nachhaltigkeit teilnahmen:

· Sie stellte ein neues Inclusive ESG™ Framework und eine Scoring-Methode vor, um ESG-Investitionen in Schwellenländern zu informieren und zu beschleunigen;

· Sie hat ein ESG-Weißbuch veröffentlicht, in dem sie Investoren, Regierungen und Unternehmen in den Schwellenländern dazu aufruft, ihr Engagement zu verstärken; und

· Sie kündigte eine Investition in Höhe von 500 000 Euro in Timbeter an, ein führendes grünes Technologieunternehmen.

Das neue Inclusive ESG™ Framework and Scoring Methodology zielt darauf ab, unvoreingenommene Bewertungen für Unternehmen in Schwellenländern zu erstellen, die derzeit weniger als 10% der ESG-Ströme erhalten, obwohl sie fast 90% der Weltbevölkerung und etwa die Hälfte des globalen BIP beherbergen. ESG-Rating-Agenturen sind eines der Haupthindernisse für mehr Investitionen in Schwellenländern (EM). Derzeit verwenden die gängigen Rating-Agenturen KPIs, die für die Schwellenländer nicht relevant sind. Die bestehenden Rahmenwerke konzentrieren sich zu sehr auf die Offenlegung und lassen die jährliche Leistungsverbesserung außer Acht. Der neue Rahmen, der mit Unterstützung von Ernst & Young (EY) entwickelt wurde, legt mehr Wert auf die Verbesserung der Leistung im Laufe der Zeit als auf die Breite der Offenlegung und betont eher die sektoralen Herausforderungen als die Länderrisiken, um einen fairen Wettbewerb zwischen den Unternehmen sowohl in den Schwellenländern als auch in den entwickelten Märkten zu gewährleisten.

Das FII Institut lässt seinen Worten Taten folgen und investiert 500.000€ in Timbeter, ein führendes grünes Technologieunternehmen, das sich auf die Messung von Holz spezialisiert hat. Um die Transparenz der Lieferkette, die Nachhaltigkeit und die Zertifizierung im Einklang mit den ESG-Prozessen zu verbessern, bietet Timbeter eine KI-gesteuerte Foto-Optik-Anwendung, die die Menge der Stämme in einem Gebiet mit präziser Länge und Durchmesser genau bestimmt. Diese Technologie ist der Schlüssel zu einer proaktiveren Waldbewirtschaftung und einem nachhaltigeren Sektor.

Das ESG-Weißbuch soll zu mehr ESG-Investitionen in Schwellenländern anregen. Sie ruft auf:

· DieInvestoren sollen sich öffentlich verpflichten, den Anteil des Kapitals, der den Schwellenländern zugewiesen wird, von heute weniger als 10% auf mindestens 30% des zugesagten und investierten Kapitals bis 2030 zu erhöhen.

· Regierungen , die Unternehmen mit Hauptsitz in Schwellenländern ermutigen, relevante Informationen proaktiver über ihre normalen Berichtswege offen zu legen.

· Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Schwellenländern haben , sollten verstärkt darlegen, wie ESG-Maßnahmen mit den lokalen Gegebenheiten in Einklang stehen und einen Mehrwert für alle Stakeholder schaffen, einschließlich des Risikomanagements für Investoren.

Richard Attias, CEO des FII Institute, sagte: „Im Mittelpunkt unserer Arbeit am FII Institute steht die Sensibilisierung für die Schwächen der derzeitigen ESG-Standards und ihre Auswirkungen auf die globalen Nachhaltigkeitsaussichten sowie das Eintreten für eine integrative und gerechte Anwendung von ESG, indem wir die wichtigsten Akteure weltweit zu echten Maßnahmen bewegen.

„ESG ist eine der am schnellsten wachsenden Anlagestrategien der letzten Jahre und macht ein Drittel aller verwalteten Vermögen aus. Aber dieses Wachstum ist nicht gleichmäßig. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern bei EY haben wir die Hindernisse für ESG-Investitionen in Schwellenländern, die oft übersehen werden, identifiziert und beseitigt. Mit der Einführung des Inclusive™ ESG Framework und der Scoring-Methode, der Investition in ein globales Unternehmen für nachhaltige Lösungen und der Veröffentlichung unseres jüngsten ESG-Whitepapers ergreifen wir konkrete Maßnahmen, um eine bessere Zukunft für die Menschheit zu schaffen. Und wir sind zuversichtlich, dass unsere Partner in der ganzen Welt uns dabei helfen werden, diese Maßnahmen weiter voranzutreiben

Am „ESG in Emerging Markets"-Gipfel nahmen mehr als 40 internationale Führungskräfte und Experten teil, die ihre Erkenntnisse über die Zukunft von ESG und die Zukunft der Nachhaltigkeit darlegten. Zu den Rednern gehörten S.E. H.E. Yasir Al-Rumayyan, Vorsitzender des FII Institute, Gouverneur des Public Investment Fund und Vorsitzender von Saudi Aramco; S.E. Dr. Yasmine Fouad, Umweltministerin Ägyptens; Larry Fink, CEO von Blackrock; Senator Matteo Renzi, ehemaliger Ministerpräsident Italiens; Lord Gerry Grimstone of Boscobel Kt, Investitionsminister des Vereinigten Königreichs; David Schwimmer, CEO der London Stock Exchange Group; unter anderem.

Das FII Institute ist eine globale Non-Profit-Organisation, die 2019 gegründet wurde, um eine Agenda voranzutreiben - den Einfluss auf die Menschheit. Seit seiner Gründung hat das Institut mehrere Initiativen ins Leben gerufen, um integrative ESG-Grundsätze zu entwickeln und die ESG-Leistung zu verbessern, um eine bessere und nachhaltigere Zukunft für die Menschheit zu schaffen.

