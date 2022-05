ÖAAB Wien gratuliert Karl Mahrer zur Wahl als Landesparteiobmann

37. Landesparteitag der ÖVP: Karl Mahrer wird zum Landesparteiobmann gewählt

Wien (OTS) - Nach den coronabedingen Einschränkungen der letzten Zeit hat die Wiener ÖVP am Freitag wieder einen Landesparteitag in gewohnter Weise abhalten können. Zum „Großen Fest für Wien“ sind rund 1000 Delegierte und Gäste am Veranstaltungsort, der Steffl-Arena, einer Sportstätte in der Wiener Donaustadt, zusammengekommen.

Motto: Entscheidende Zeiten. Für Wien. Für die Volkspartei.

Zur Wahl zum Landesparteiobmann stand der Wiener Stadtrat Karl Mahrer, der zuvor als Sicherheitssprecher im Nationalrat tätig war und bisher als designierter Landesparteiobmann die Geschäfte der Wiener Volkspartei geführt hat.

Der Wiener ÖAAB, die mitgliederstärkste Teilorganisation der Wiener ÖVP, gratuliert Karl Mahrer zur eindeutigen Wahl und verspricht volle Unterstützung der Organisation bei der Umsetzung der Vorhaben des neuen Parteiobmannes. „Mit Karl Mahrer verbindet uns seit Jahren eine enge und gute Zusammenarbeit“, so Landesgeschäftsführer Hannes Taborsky und weiter: „Wir freuen uns auf die kommenden Jahre mit Karl Mahrer an der Spitze der Wiener Volkspartei. Bei ihm sind die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger Wiens in den richtigen Händen.“









