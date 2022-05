Olischar ad Gärtnerei Ganger: Druck der Volkspartei zeigt Wirkung

Landwirtschaftliche Flächen müssen geschützt werden - Volkspartei auf Seiten der Wiener Landwirtschaft

Wien (OTS) - „Lange Zeit wurden die berechtigten Interessen der Gärtnerei Ganger seitens der Stadtregierung links liegen gelassen. Nun scheint aufgrund des Drucks der Volkspartei Wien und der Bürgerinnen und Bürger endlich Bewegung in diese Causa zu kommen“, so die Landwirtschaftssprecherin der Volkspartei Wien, Gemeinderätin Elisabeth Olischar angesichts der heutigen Berichterstattung in der Tageszeitung „Kurier“.



Die Existenz der Gärtnerei Ganger sei bekanntlich dadurch bedroht, dass die von der Stadt gepachteten Flächen dem Wohnfonds übertragen wurden und in weiterer Folge in verwertbares Bauland umgewandelt hätten werden sollen. Eine entsprechende Petition mit über 12.000 Unterstützern wurde letztes Jahr von Rot-Pink dreist abgedreht.



Laut „Kurier“ soll sich eine Lösung abzeichen, da die Gärtnerei Ganger nun mit all ihren Flächen in das hinkünftige Stadtteilentwicklungskonzept einbezogen werde. Im Hausfeld solle ein gemischt genutzter Stadtteil entstehen, der Wohnen und Gewerbe miteinander verbindet.



„Wir werden diesen Prozess genau beobachten. Vor allem muss darauf geachtet werden, dass die beiden Nutzungen nicht miteinander konkurrieren. Im Endeffekt muss letztendlich ein Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen gesichert werden“, so Olischar weiter.



Derartige Fälle würden geradezu den schleißigen Umgang seitens der rot-pinken Stadtregierung mit der Wiener Stadtlandwirtschaft zeigen. „Anstatt sich lediglich medienwirksam zu inszenieren, braucht es in Wien einen umfassenden Schutz der landwirtschaftlichen Flächen und ein klares Bekenntnis der Stadt“, so Olischar abschließend, die neuerlich eine Wiederbelebung des Agrarstrukturellen Entwicklungsplans fordert, damit unter anderem zusammenhängende und bedeutende agrarische Flächen erhalten bleiben. ​



