SPÖ-Bayr zum Tag der Biodiversität: „Die biologische Vielfalt steht vor dem Kollaps!“

Wien (OTS/SK) - In den kommenden Jahrzehnten könnten eine Million Tier- und Pflanzenarten von der Erde verschwinden. „Wir müssen konsequent gegen den drohenden ökologischen Zusammenbruch vorgehen“, ruft Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, anlässlich des Internationalen Tages der biologischen Vielfalt am 22. Mai zum Handeln auf. ****

80 Prozent der weltweiten biologischen Vielfalt befinden sich in den Tropen. „Das kapitalistische Wirtschaftssystem bedroht das Gleichgewicht der Ökosysteme. Die Menschen in sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern sind von den Auswirkungen des Verlusts der Biodiversität zuallererst und am stärksten betroffen“, stellt Bayr fest und ergänzt: „Doch die Zukunft der ganzen Menschheit hängt entscheidend von der weltweiten biologischen Vielfalt ab. Wir brauchen die Ökosysteme mit ihren zahlreichen Tier- und Pflanzenarten für unsere Ernährung und Gesundheit, für sauberes Trinkwasser, fruchtbare Böden und saubere Atemluft.“

„Wir müssen den Flächenverbrauch und damit den Verlust der Lebensräume vieler vom Aussterben bedrohter Tierarten zügig stoppen und uns für den Schutz der Wälder weltweit stark machen. Ich rufe die Regierung auf, sich konsequent für Natur- und Artenschutz weltweit und hierzulande einzusetzen“, fordert Bayr. (Schluss) bj



