Wölbitsch/Zierfuß: Bund erhöht massiv die Mittel für mehr Qualität in Kindergärten und Schulen

Auch Wien muss eigenen Investitionen erhöhen – Zeit der Wiener Ausreden ist vorbei – Massive Investitionen in sprachliche Frühförderung ein Gebot der Stunde

Wien (OTS) - „Der Bund unterstützt erneut massiv die Bundesländer im Bereich der Kindergärten und der Schulen. So investiert künftig die Bundesregierung eine Milliarde Euro für mehr Qualität in Österreichs Kindergärten sowie ein zusätzliches Millionenpaket für mehr Unterstützungspersonal an Schulen, um die Aufstockung bei administrativem und psychosozialem Supportpersonal an Schulen zu garantieren. Ein großes Danke geht dazu an unseren Finanzminister Magnus Brunner, der hier einmal mehr die richtigen Prioritäten setzt“, so Klubobmann Markus Wölbitsch und Bildungssprecher Harald Zierfuß angesichts der heute präsentierten Details zu den Finanzausgleichsverhandlungen. So fließt in den nächsten fünf Jahren insgesamt eine Milliarde Euro an die Länder für die Elementarpädagogik, u.a. mit dem Schwerpunkt der sprachlichen Frühförderung. „Auch Wien muss jetzt nachziehen und massiv die eigenen Mittel erhöhen, um in die sprachliche Frühförderung zu investieren“, so Wölbitsch.

Schließlich sind mehr als 60 Prozent jener Schüler, die in Wiens Schulen wegen massiver Deutsch-Probleme als „außerordentliche Schüler“ geführt werden, bereits in Österreich geboren und mehr als 80 Prozent davon rund 2,6 Jahre in Wiens Kindergärten gegangen. „Sprachliche Frühförderung in Wiens Kindergärten ist damit ein Gebot der Stunde. Wien braucht hier dringend mehr Qualität im Kindergarten und damit kleinere Gruppen, eine Erhöhung des Fachkraft-Kind-Schlüssels sowie einen massiven und beschleunigten Ausbau der Sprachförderkräfte“, so Bildungssprecher Harald Zierfuß. „Die Zeit der Ausreden ist nun vorbei. Der Bund hat geliefert, jetzt muss Wien nachziehen“, so Zierfuß. „Vorrangiges Ziel muss es sein, dass jedes in Österreich geboren Kind zu Schulbeginn ausreichend Deutsch kann, um auch als ordentlicher Schüler geführt zu werden“, so Wölbitsch und Zierfuß abschließend.

