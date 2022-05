Berlakovich: Erstmals explizite Möglichkeit zur Förderung zweisprachiger Kindergärten

ÖVP-Volksgruppensprecher: Neue 15a-Vereinbarung für Elementarpädagogik bringt eine Milliarde Euro. Auch Volksgruppensprachen können gefördert werden

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Nächste Verbesserung für Volksgruppen: Nach der Verdoppelung der Volksgruppenförderung, eigenen Fördertöpfen für Volksgruppenleitmedien, Digitalisierung von Volksgruppenmedien und spezieller Nachwuchsförderung ist nun die Möglichkeit zur Förderung zweisprachiger Kindergärten erstmals in einer 15a-Vereinbarung explizit erwähnt, betont ÖVP-Volksgruppensprecher Abg. Nikolaus Berlakovich.

„Ich freue mich, dass in Zukunft u.a. Kostenzuschüsse für elementare Bildungseinrichtungen zur Qualitätsförderung der Sprachkompetenz in der jeweiligen Volksgruppensprache, Sachkosten für didaktisch-pädagogisches Material in der jeweiligen Volksgruppensprache sowie Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte verstärkt gefördert werden können“, so Berlakovich.

Die heute vorgestellte 15a-Vereinbarung für Elementarpädagogik sieht eine Aufstockung der Mittel auf 200 Millionen Euro Zweckzuschuss pro Jahr vor. In den kommenden fünf Jahren werden so eine Milliarde Euro für Zweckzuschüsse im Bereich Elementarpädagogik zur Verfügung gestellt. Aus diesem Topf können die Länder Mittel auch für die Förderung der Volksgruppensprachen verwenden. Das Burgenland beispielsweise bekommt pro Jahr eine Million Euro für sprachliche Frühförderung und kann daraus auch Volksgruppensprachen fördern.

„Die Volksgruppen leben von der Weitergabe der Kultur und der Sprache. Darum ist es so wichtig, dass wir das Erlernen der Volksgruppensprachen fördern. Mit der nun vorgelegten 15a-Vereinarung machen wir den nächsten Schritt zur noch besseren Unterstützung der österreichischen Volksgruppen. Vielen Dank an Bundesministerin Susanne Raab für ihren Einsatz!“ so Berlakovich abschließend.

