Präsidium und Vorstand der PHARMIG wiedergewählt

Spitze von Österreichs größtem freiwilligen Pharma-Verband im Amt bestätigt.

Wien (OTS) - Im Zuge der 68. Generalversammlung der PHARMIG, des Verbandes der pharmazeutischen Industrie Österreichs, wurden deren Präsident, Vizepräsidenten und Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Philipp von Lattorff, MBA ist somit weiterhin Präsident, Ina Herzer, Prof. Dr. Robin Rumler und Dr. Bernhard Wittmann komplettieren als Vizepräsidentin bzw. -präsidenten das Präsidium von Österreichs größtem, freiwilligen Interessenverband der pharmazeutischen Industrie.

Anlässlich der Wiederwahl der Verbandsspitze sagt PHARMIG-Präsident von Lattorff: „ Mit Blick auf die wirtschaftlichen Folgen des Krieges am Rande Europas müssen wir weiterhin aktiv dafür eintreten, die Rahmenbedingungen für die pharmazeutische Industrie in Österreich in Form einer integrierten, nachhaltigen und zukunftsorientierten Standortpolitik zu verbessern. Denn durch ihre Investitionen in den Standort und ihre Bereitstellung von innovativen wie bewährten Arzneimitteln leisten Pharma-Unternehmen wichtige Beiträge für die Versorgungssicherheit und Versorgungsvielfalt, für die Lebensqualität all jener, die Medikamente benötigen und darüber hinaus für die heimische Wirtschaft und Beschäftigung .“

PHARMIG-Generalsekretär Mag. Alexander Herzog sagt im Rahmen der Generalversammlung: „ Ich freue mich über die Wiederwahl des Präsidiums und des Vorstandes sowie über die Fortsetzung der bislang ausgezeichneten Zusammenarbeit. Mit der hohen Expertise, die die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer in unseren Gremien einbringen, haben wir als Verband ein breites Spektrum an Erfahrungen und Sichtweisen zur Verfügung, die uns helfen, die richtigen Impulse für einen starken Forschungs- und Pharmastandort zu setzen .“



Das Präsidium der PHARMIG:

Präsident Philipp von Lattorff, MBA (Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CO KG)

Vizepräsidentin Ina Herzer (Merck Sharp Dohme Ges.m.b.H.)

Vizepräsident Prof. Dr. Robin Rumler (Pfizer Corporation Austria GesmbH)

Vizepräsident Dr. Bernhard Wittmann (Sigmapharm Arzneimittel GmbH)



Die Vorstandsmitglieder der PHARMIG:

Dipl.-Math. Susanne Erkens-Reck (Roche Austria GmbH)

Dr. Shirley Gil Parrado (Novartis Pharma GmbH)

Lieven Hentschel (Bayer Austria Gesellschaft m.b.H.

Ing. Mag. Roland Huemer (Richter Pharma AG)

Dipl.-Kfm. Wolfgang Kaps (Sanofi Aventis GmbH)

Mag. (FH) Elisabeth Keil (Daiichi Sankyo Austria GmbH)

Gen. Kons. Dkfm. Dr. Johann F. Kwizda (Kwizda Pharma)

Lauri Lindgren (Amgen GmbH)

Dr. Beate Pettinger-Natmeßnig (CSL Behring GmbH)

Mag. Ingo Raimon (AbbVie GmbH)

Mag. Elgar Schnegg, MBA (Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH)

Mag. Wolfgang Wacek (Sanova Pharma GmbH)

Informationen dazu auch unter https://www.pharmig.at/der-verband/über-uns/.

Über die PHARMIG: Die PHARMIG ist die freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Pharmaindustrie. Derzeit hat der Verband ca. 120 Mitglieder (Stand Mai 2022), die den Medikamenten-Markt zu gut 95 Prozent abdecken. Die PHARMIG und ihre Mitgliedsfirmen stehen für eine bestmögliche Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln im Gesundheitswesen und sichern durch Qualität und Innovation den gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritt.



Rückfragen & Kontakt:

PHARMIG - Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

Peter Richter, BA MA MBA

Head of Communications & PR

+43 664 8860 5264

peter.richter @ pharmig.at

www.pharmig.at