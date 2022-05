Bogner-Strauß: Kindergartenmilliarde ist wichtiges Signal für Familien!

Erfolgreicher Weg wird fortgesetzt, jährlich 200 Mio. Euro für Elementarpädagogik

Wien (OTS) - Die Bundesleiterin der ÖVP Frauen, Juliane Bogner-Strauß zeigt sich erfreut über die heute präsentierte Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Elementarpädagogik: „Diese Kindergartenmilliarde ist ein wichtiges Signal für Familien und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Österreich, damit kommen wir dem Ziel, ein flexibles, flächendeckendes und ganzjähriges Bildungs- und Betreuungsangebot zu schaffen, näher. Die Stärkung der Elementarpädagogik ist ein ganz wesentliches Ziel und eines jener Themen, das Bund, Länder und Gemeinden eint. Durch die Anhebung des jährlichen Zweckzuschuss auf 200 Mio. Euro kommt der Bund seiner Verantwortung nach.“

In den Verhandlungen wurde die Bedeutung der elementaren Einrichtungen als erste Bildungseinrichtung eines Kindes hervorgehoben. Alle Vertragspartner streben die stetige qualitative und quantitative Verbesserung in der Elementarpädagogik an. Qualitativ durchgängig hochwertige Angebote sollen für alle Kinder gewährleistet werden.

Überdies verständigten sich die Länder darauf, im Rahmen der Elementarpädagogikreferenten-Konferenzen einen Vorschlag über Qualitätsmindeststandards zu erarbeiten und Qualitätsstandards im Bereich Personalentwicklung sowie bei Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fach- und Assistenzpersonal zu prüfen.

„Durch die Ausweitung der Öffnungszeiten, der sprachlichen Förderung und der Stärkung von noch unversorgten Regionen, wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in ganz Österreich erleichtert. Als Mutter von 3 Kindern weiß ich, dass das Thema Qualität und verfügbares Angebot im Kindergarten alle Eltern beschäftigt. Die Stärkung der Elementarpädagogik entlastet Familien, fördert unsere Kinder und erleichtert die Vereinbarkeit. Ich bedanke mich bei Finanzminister Magnus Brunner und Familienministerin Susanne Raab, die hier gemeinsam mit den Ländern einen wichtigen Schritt zur Stärkung zum Ausbau der qualitativen Kinderbetreuung gesetzt haben“, so Bogner-Strauß abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Frauen Bundesleitung

Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien

Tel.: +43 (1) 40126 505