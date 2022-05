SPÖ-Termine von 23. Mai bis 29. Mai 2022

MONTAG, 23. Mai 2022:

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zur Diskussion „Die Konferenz zur Zukunft Europas: Ergebnisse und Zukunftsperspektiven“ mit Wolfgang Bogensberger (stv. Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich), Eva-Maria Holzleitner (SPÖ-Frauenvorsitzende, SPÖ-Abgeordnete; Mitglied des Plenums der Konferenz über die Zukunft Europas), Oliver Röpke (Leiter des ÖGB-Büros in Brüssel und Präsident der Gruppe Arbeitnehmer im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss; Mitglied des Plenums der Konferenz über die Zukunft Europas (Video-Zuschaltung)) und Andreas Schieder (Leiter der SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament; Mitglied des Plenums der Konferenz über die Zukunft Europas) ein. Livestream via YouTube und Facebook (Karl-Renner-Institut: Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien; Anmeldung für die Teilnahme vor Ort unbedingt erforderlich unter hussajenoff @ renner-institut.at).

DIENSTAG, 24. Mai 2022:

10.00 Uhr ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Transatlantica“, kuratiert von Eva Nowotny, spricht Ian Buruma zum Thema „War with the West“. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/5n7krdfm

MITTWOCH, 25. Mai 2022:

9.00 Uhr ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zum Expert:innengespräch „Welche Rolle spielt China im Ukraine-Krieg?“ mit Susanne Weigelin-Schwiedrzik (Professorin für Sinologie i.R) und Thomas Eder (Affiliated Researcher am Österreichischen Institut für Internationale Politik) ein (Karl-Renner-Institut: Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien; Anmeldung für die Teilnahme vor Ort unbedingt erforderlich unter hussajenoff @ renner-institut.at).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, findet die YouTube-Premiere „Robert Misik im Gespräch mit Lars Klingbeil (SPD-Bundesvorsitzender) – Regieren in der ‚Zeitenwende‘“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/5n7krdfm.

SAMSTAG, 28. Mai 2022:

9.00 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner spricht beim Landesparteitag der Wiener SPÖ, der unter dem Motto „Entschlossen den Wiener Weg gehen.“ steht (Messe Wien, Halle D).

10.00 Uhr Landesparteitag der SPÖ Tirol mit u.a. SPÖ-Frauenvorsitzender Eva-Maria Holzleitner – Auf dem Programm stehen die Neuwahl der Gremien und der Landesliste für die Landtagswahl 2023 (Schwaz, Tirol).

10.30 Uhr Bundeskonferenz der SPÖ-Bäuerinnen und -Bauern unter dem Motto „Land schafft Zukunft.“ (Museum Arbeitswelt Steyr, Wehrgrabengasse 7, 4400 Steyr).

