25. Juni 2022: Queer Night im Schloss Neugebäude – einzigartiges Event-Highlight in Simmering

Wien (OTS) - Der Verein Queer Dance im Gemeindebau lädt am 25. Juni 2022 zur Queer Night ins Schloss Neugebäude. Damit findet die Fotokunst-Ausstellung „Queer Moments in LOST PLACES“ einen glanzvollen Abschluss. VELO wird Exklusiv-Partner der „Queer Moments“-Eventreihe.

Der Pride-Monat Juni begeistert seine Fans heuer erstmals mit einem glanzvollen Event-Highlight am Stadtrand von Wien: Mit der „Queer Night“ startet der Verein Queer Dance im Gemeindebau eine einzigartige „Queer Moments“-Eventreihe, die 2023 mit dem ersten „Queer Ball“ im Schloss Neugebäude in Simmering eine neue Ära einläuten soll. Organisiert werden die Events von Ortrun Gauper und Karin Erhart, die sich in den vergangenen Jahren bereits mit viel beachteten LGBTI-Projekten einen Namen gemacht haben. Ortrun Gauper: „Wir haben uns bewusst für Simmering als Veranstaltungsort entschieden, denn wir wollen zeigen, dass Queer Moments überall zu finden sind und Menschen über alle Grenzen hinweg verbinden können.“

QUEER MOMENTS ist eine Initiative des gemeinnützigen Vereins Queer Dance im Gemeindebau. Ziel ist es, den Begriff „queer“ nicht mehr mit „ausgrenzend anders“ sondern mit „individuell und inklusiv anders“ zu besetzen. Die Vision der Vereins-Obfrau Karin Erhart lautet: „Jeder Mensch hat das Recht, seine Individualität zu leben und zu genießen – QUEER MOMENTS feiert diese Freiheit der Gesellschaft. QUEER MOMENTS soll als Einladung zum gesellschaftlichen Diskurs gesehen werden, um für alle Menschen eine barrierefreie Gesellschaft zu ermöglichen.“

Foto-Ausstellung: Queer Moments in LOST PLACES

Unter dem Dach von „Queer Moments“ sind im Juni 2022 gleich mehrere Events in Simmering geplant: Den Auftakt bildet von 1. Juni bis 24. Juni 2022 eine Foto-Ausstellung der Künstlerin Barbara Essl in der Bezirksvorstehung Simmering. Mit „Queer Moments in LOST PLACES“ bringt Essl die Erinnerungen an die Roaring 20ies zurück, indem sie die lebendige Vielfalt der Gesellschaft an historischen Orten in Simmering völlig neu interpretiert und inszeniert. Vertraute Alltagszenen werden von allen Konventionen befreit und erzählen persönliche Geschichten. Zusammen ergeben diese Queer Moments ein Puzzle, das gelebte Geschichte neu erzählt und Simmering damit für alle bunter und lebenswerter macht. Als Kulisse dienten unter anderem der Wiener Zentralfriedhof, der Albaner Hafen sowie das Schloss Neugebäude.

25. Juni 2022: Queer Night im Schloss Neugebäude

Den glanzvollen Höhepunkt des Kunst-Events bildet die Queer Night im Schloss Neugebäude, wo die Fotos nochmals in historischem Ambiente präsentiert und das Lebensgefühl der 1920er-Jahre ins Hier und Jetzt transferiert wird. Für Ortrun Gauper geht damit ein Herzenswunsch in Erfüllung: „Eine bunte Gesellschaft gab es schon immer, aber lange Zeit hat es dafür an Akzeptanz und Wertschätzung gefehlt. Menschen mussten im Alltag eine Rolle spielen, durften nicht sie selbst sein. Noch immer erleben wir im Alltag unsichtbare Barrieren, für die wir die Gesellschaft sensibilisieren wollen.“

Queer Night presented by VELO

Eventpartner der Queer Night im Schloss Neugebäude ist VELO. Jochen Hiller, Geschäftsführer für VELO Austria, war von der Idee und der Initiative Queer Moments sofort begeistert. Für ihn war rasch klar, dass hier etwas Neues und auch gesellschaftspolitisch Wichtiges entsteht. Queer Moments möchte Menschen über alle Grenzen hinweg verbinden.

Jochen Hiller: „VELO kennt keine Grenzen, wenn es um alternative Genussmomente geht. Wir freuen uns, Partner der Queer Night zu sein. Diese Partnerschaft bietet uns eine Marketingplattform, um unsere Reise mit VELO zu genussvollen Momenten für erwachsene Nikotinkonsumenten zu beschleunigen: Ohne Tabak, ohne Verbrennung, ohne Rauch, enthalten VELO Nikotin Pouches 99% weniger Schadstoffe als eine Zigarette*. Mit Queer Moments verbindet uns die Leidenschaft, einzigartige Erlebnisse zu schaffen für eine Gesellschaft, in der es keine Barrieren gibt, sondern Chancen, die offen für Neues und geprägt ist von Toleranz und Akzeptanz.“

Breite Unterstützung für Queer Moments

Die Initiative Queer Moments wird von zahlreichen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen unterstützt. Unter anderem von:

Billa, Buschenschank Ausblick Wien, Café Frog, Lampert Hofer, Bioweingut Lenikus, Velo, Vöslauer, Styling by Tichy

Verein Queer Dance im Gemeindebau

Queer Dance im Gemeindebau ist ein gemeinnütziger und überparteilicher Verein, der sich durch die Organisation von queeren Tanzveranstaltungen in Simmeringer Gemeindebauten überregional einen Namen gemacht hat. Ziel der Vereinsgründer war es, unsichtbare gesellschaftliche Barrieren durch gemeinsame Freizeitaktivitäten abzubauen und damit zu einem liberalen, weltoffenen Miteinander beizutragen.

Über Velo

VELO ist ein innovatives, weißes, tabakfreies Nikotinprodukt zum oralen Gebrauch und ist in unterschiedlichen Nikotinstärken und Geschmacksrichtungen verfügbar. Die Nikotinpouches bieten erwachsenen Rauchern und Nikotinkonsumenten die Möglichkeit, Nikotin mit einem potenziell deutlich geringeren Risiko als bei Zigaretten zu konsumieren. VELO ist eine der führenden Marken für Nikotin Pouches, die moderne Art Nikotin zu konsumieren. Ohne Tabak, ohne Verbrennung, ohne Rauch, enthalten sie 99% weniger Schadstoffe als eine Zigarette.

www.velo.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Elisabeth Wolfbauer-Schinnerl | E.W.S.COM

Mobil: +43 676 6357 399 | E-Mail: wolfbauer-schinnerl @ ewscom.at