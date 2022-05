ORF III am Wochenende: Zwei „zeit.geschichte“-Neuproduktionen

Außerdem: „Erlebnis Bühne“ mit Christian Thielemann und die Dokumentation „Der Gaudi Code – Das Geheimnis der Sagrada Familia“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Samstag, dem 21. Mai 2022, vier „zeit.geschichte“-Folgen, darunter die beiden ORF-III-Neuproduktionen „Riedel, Swarovski & Co. – Geschichte der Glasproduktion in Österreich“ und „Das Industrieviertel und seine bewegte Geschichte“. Am Sonntag, dem 22. Mai, zeigt ORF III ein Konzert der Extraklasse zu Ehren des Ausnahmekünstlers Antoni Gaudí:

Unter der Leitung von Stardirigent Christian Thielemann spielten die Wiener Philharmoniker 2021 erstmals in der Sagrada Familia.

Am Samstag, dem 21. Mai 2022, startet der Hauptabend mit zwei „zeit.geschichte“-Neuproduktionen: In „Riedel, Swarovski & Co. – Geschichte der Glasproduktion in Österreich“ (20.15 Uhr) geht Kulturwissenschafter und Regisseur Martin Vogg auf eine Spurensuche der österreichischen Glaserzeugung und beleuchtet, wie die Glashersteller auf gesellschaftliche und vor allem politische Entwicklungen im 20. Jahrhundert reagieren mussten.

„Das Industrieviertel und seine bewegte Geschichte“ (21.05 Uhr) erzählt von der Industriegeschichte im südlichen Niederösterreich, das lange Zeit zu den führenden Industrieregionen Europas zählte. Die Dokumentation geht auch der Frage nach, wie sich die Region zwischen Wien und dem Semmering überhaupt zu einem Zentrum der europäischen Industrie entwickeln konnte. Was waren die wirtschaftlichen Voraussetzungen? Wer die wichtigsten Protagonisten?

Anschließend folgen zwei Ausgaben der „zeit.geschichte“-Reihe „Erfolgsgeschichten in Rot-Weiß-Rot“. Während sich „Vom Steyr-Baby zum Austroporsche“ (21.55 Uhr) der Geschichte der heimischen Automobilindustrie widmet, beleuchtet „Vom Sensenschmied zur Voestalpine“ (22.45 Uhr) die Geschichte der österreichischen Stahlindustrie, mit all ihren Höhen und Tiefen.

Am Sonntag, dem 22. Mai, dreht sich in „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ (20.15 Uhr) alles um Antoni Gaudí: ORF III feiert den Ausnahmekünstler, dessen Geburtstag sich heuer zum 170. Mal jährt, mit einem „Konzert der Wiener Philharmoniker aus der Sagrada Familia“ aus dem Jahr 2021. Unter der Leitung von Stardirigent Christian Thielemann wird dabei die Basilika selbst zu einer Protagonistin des Konzerts.

Danach setzt sich die Dokumentation „Der Gaudi Code – Das Geheimnis der Sagrada Familia“ (21.40 Uhr) im Detail mit dem von Gegensätzen geprägtem Leben von Antoni Gaudí auseinander.

