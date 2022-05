ORF-„Pressestunde“ mit Leonore Gewessler, BM f. Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Die Grünen

Am 22. Mai um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Ukraine-Krieg führt die Abhängigkeit Österreichs von russischen Gaslieferungen drastisch vor Augen. Sowohl ein EU-Embargo gegen russische Gasimporte als auch ein Lieferstopp Russlands würden Österreich schwer treffen. Wie weit sind die Pläne von Energie- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler von den Grünen gediehen, um Österreichs Energieversorgung unabhängiger von Russland zu machen? Welche Alternativen zeichnen sich konkret ab? Muss die Regierung beim Klimaschutz Abstriche machen, um die Energieversorgung zu gewährleisten? Die Strom- und Gaspreise steigen rasant wie selten zuvor. Was kann die Bundesregierung tun, um die Bevölkerung zu entlasten? Und wie schätzt Gewessler nach dem Umbau im ÖVP-Regierungsteam die Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner ein?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 22. Mai 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Susanne Puller

Austria Presse Agentur

und

Matthias Westhoff

ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at