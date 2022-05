Grüne Wien - Stadler/Malle zu 15a-Vereinbarung: Stadtrat Wiederkehr muss Kindergartenmilliarde des Bundes nun sinnvoll einsetzen

Auf Druck der Grünen: mehr Geld für Kindergärten

Wien (OTS) - Neben den traurigen Nachrichten rund um die Missbrauchsvorwürfe in einem Wiener Kindergarten – die Grünen Wien stellten heute eine dringliche Anfrage an Bürgermeister Ludwig und verlangen lückenlose Aufklärung und Konsequenzen – gibt es auch gute Nachrichten aus dem Sektor Elementarpädagogik:

Anlässlich der heutigen Landeshauptleutekonferenz wurde die finale 15a-Vereinbarung im Bereich Elementarpädagogik präsentiert. Der Bund wird den Ländern in den kommenden fünf Jahren 200 Mio. Euro pro Jahr für die Elementarbildung zur Verfügung stellen. Das ist eine Steigerung um 40% gegenüber den bisherigen Zuschüssen.

„Wir freuen uns, dass auf Druck der Grünen, die 15a-Vereinbarung zur Elementarbildung nicht einfach verlängert, sondern verbessert wurde. Die Erhöhung der Bundesmittel um 40% ist ein erster, wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Damit jedem Kind die beste Bildung und Begleitung zuteilwerden kann, müssen auch bestmögliche Rahmenbedingungen geschaffen werden“, sind sich Malle und Stadler, Bildungssprecher:innen der Grünen Wien, einig.

In der neuen 15a-Vereinbarung wird die Finanzierung für einige wichtige Punkte fixiert. Das zusätzliche Geld soll unter anderem für die Verkleinerung der Gruppen, für die Schaffung neuer Plätze für Kinder unter drei Jahren und für die Sprachförderung eingesetzt werden. So gibt es beispielsweise Zuschüsse in der Höhe von 45.000 Euro pro Fachkraft, wenn der Personalschlüssel auf 1:4 (unter 3-Jährige) bzw. 1:10 verbessert wird. Gerade die Verbesserung des Personalschlüssels und die Verkleinerung der Gruppen sind für Wien die größte Herausforderung, die nun angegangen werden muss!

“Die neue Kindergartenmilliarde des Bundes ermöglicht nun der Wiener Stadtregierung an den so dringend notwendigen Reformen zu arbeiten: Kleinere Gruppen, mehr Sprachförderung, ein besserer Fachkraft-Kind-Schlüssel und der Ausbau des Angebots, speziell für Kleinkinder. Wir fordern Bildungsstadtrat Wiederkehr auf, die neue 15-Vereinbarung als Startschuss für die längst überfälligen Verbesserungen in der Elementarbildung ernst zu nehmen und mithilfe der zusätzlichen Mittel rasch für Verbesserungen zu sorgen. Wien hat nun die Möglichkeit, die Mittel zielgerichteter einzusetzen und wir werden darauf schauen, dass dies auch geschieht”, so Malle und Stadler.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81805

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at