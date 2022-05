Wölbitsch/Zierfuß ad Wiederkehr: Den heutigen Worten müssen nun Taten folgen

Umfassende Aufklärung und tiefgreifende Maßnahmen notwendig – VP-Beschlussantrag im Gemeinderat am Dienstag

Wien (OTS) - „Den heutigen Worten von Stadtrat Wiederkehr müssen nun konkrete Taten folgen. Diese äußerst sensible Causa darf nicht länger auf die lange Bank geschoben werden“, so Klubobmann Markus Wölbitsch und der Bildungssprecher der Volkspartei Wien Gemeinderat Harald Zierfuß angesichts der heutigen Pressekonferenz von Stadtrat Wiederkehr zum Missbrauchsverdacht an einem Wiener Kindergarten.

So habe dieser heute verkündet, dass in Zukunft ein Kinderschutzkonzept erarbeitet werden soll, um die Kinder in dieser Stadt besser und umfassender zu schützen. "Ein Schritt, der lange überfällig ist, wie der aktuelle Fall leider eindrücklich zeigt. Vor allem die Abläufe in konkreten Verdachtsfällen in Wiener Einrichtungen sind offenbar nicht standardisiert, wie man es eigentlich annehmen sollte", kritisiert Wölbitsch.

Wie gestern publik wurde, sei nun ein vierter Verdachtsfall bekannt geworden, ein möglicher fünfter Fall steht laut Anwalt der Betroffenen offenbar im Raum. Der Missbrauchsskandal weite sich somit immer weiter aus und die betroffenen Eltern fühlen sich zunehmend alleine gelassen.

Die in diesem Zusammenhang gewählte „Nicht-Informationspolitik“ der MA10 nach eigenem Gutdünken lege nahe, dass diese Causa offensichtlich vertuscht hätte werden sollen. Die Volkspartei Wien werde daher im Gemeinderat am Dienstag auch einen entsprechenden Beschlussantrag zwecks einer standardisierten Elterninformation einbringen, um sicherzustellen, dass diese ehestmöglich von etwaigen Missbrauchs-Vorwürfen informiert werden. „Stadtrat Wiederkehr muss nun seine politische Verantwortung wahrnehmen, eine umfassende Aufklärung gewährleisten und endlich im Sinne der Betroffen handeln“, so Wölbitsch und Zierfuß abschließend.

