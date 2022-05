Das Donauinselfest besucht ganz Wien: Alle Details zur #dif22 Bezirkstour

Wien (OTS/SPW) - Nachhaltiger Kulturgenuss aus Österreich – das ist das Motto der diesjährigen Bezirkstour im Vorfeld des Donauinselfests, die von 1. bis 23. Juni in allen 23 Wiener Gemeindebezirken Halt machen wird. Alle Termine, Acts und Locations stehen fest und sind ab sofort unter www.donauinselfest.at/bezirkstour abrufbar.

Bevor am 24. Juni das 39. Donauinselfest erstmals nach zwei Jahren Pandemie wieder in gewohnter Größe und Festivalmanier startet, bringt ab 1. Juni die #dif22 Bezirkstour eine bunte musikalische Mischung heimischer Künstler*innen in alle Bezirke, direkt zu den Wiener*innen. 23 Tage lang wird die Bezirkstour heuer – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit – mit der #dif22 VeloStage (Fahrradbühne) von VeloConcerts einen der 23 Bezirke besuchen und mit Pop-up-Konzerten ausgelassene Stimmung zu den Stadtbewohner*innen bringen.

Landesparteisekretärin der SPÖ Wien Barbara Novak betont die Wichtigkeit von niederschwelligem Zugang zu Kunst und Kultur: „ Nach zwei Jahren Pandemie und in Anbetracht des Ukraine-Krieges sowie den damit verbundenen Teuerungen, ist es umso wichtiger, den Menschen in Wien wieder Möglichkeiten zu bieten, an Veranstaltungen teilzunehmen und Erlebnisse sowie Erinnerungen zu schaffen – und das leicht zugänglich und bei freiem Eintritt. Mit der #dif22 Bezirkstour bringen wir Kultur in die vielen Grätzln unserer Stadt und sagen DANKE für die großartige Solidarität und den sozialen Zusammenhalt, die so deutlich spürbar sind und die auch Inspiration für unser diesjähriges DIF-Motto waren, denn wir alle in dieser Stadt sind das #DreamTeamWIEN. “

100% Österreich: Förderung heimischer Künstler*innen bei der #dif22 Bezirkstour

Den Auftakt der diesjährigen Tour machen am 1. Juni im 23. Bezirk am Gustav-Holzmann-Platz DJ David Jerina und Anna Buchegger. Die #dif22 VeloStage wird anschließend täglich einen weiteren Wiener Gemeindebezirk besuchen. Alle Künstler*innen kommen auch heuer wieder zu 100% aus Österreich, denn die Förderung der lokalen Musikszene liegt den Organisator*innen besonders am Herzen. Alle Auftritte, Orte und Uhrzeiten sind ab sofort unter www.donauinselfest.at/bezirkstour zu finden.

Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfests: „ Uns war es auch heuer wichtig, einer Vielfalt heimischer Künstler*innen Auftritte im Rahmen des Donauinselfests zu ermöglichen und mit der Bezirkstour alle Menschen in unserer Stadt zu erreichen. Ein besonderes Highlight ist heuer auch unsere Bühne, die mit der VeloStage erstmals 100% klimaneutral ist und so unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht wird. Ich freue mich wieder auf mitreißende Konzerte auf den vielen schönen Plätzen unserer Stadt! “

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 39 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2022 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

