Einladung zum Brigittenauer Sport-Festival am 26. Mai

Sport und Unterhaltung für Groß und Klein: info@askoe20.at

Wien (OTS/RK) - „Da geht die Post ab!“ sagen die Organisator*innen des „Brigittenauer Sport-Festivals“. Die Veranstaltung geht am Donnerstag, 26. Mai (Feiertag: „Christi Himmelfahrt“), auf der Sport-Anlage im 20. Bezirk in der Hopsagasse 5 über die Bühne. Von 9.00 bis 18.00 Uhr wird ein vielfältiges Programm geboten, von spannenden Turnieren für den Nachwuchs (Handball, Volleyball, Beach-Volleyball, Trampolin, u.a.) bis zu Aktivitäten für die ganze Familie (Schminken, Riesen-Darts, Luftburg, Kletterturm, Brettspiele, Basketball, Fußball-Torwand, „Airtrack“-Springen, etc.). Ein Auftritt des Zauberkünstlers „Magic Mateo“ und die Tanz-Darbietung „Cool Kids Dance mit Rene“ runden das Festival ab. Um Beachtung der aktuellen Corona-Bestimmungen wird gebeten. Der Eintritt und das Mitmachen sind gratis. Informationen: Telefon 332 51 88, E-Mail: info@askoe20.at.

Ausgerichtet wird der Sport-Tag vom ASKÖ Brigittenau und dem WAT Brigittenau. Der Bezirk und andere Partner unterstützen das Projekt. Beliebt bei Jung und Alt sind die „Brigittenauer Bezirksläufe“ (Knirpse, Kinder, 4,5 Kilometer, 10 Kilometer, Walking). Die Teilnahme an den Bewerben ist kostenpflichtig. Alle Details im Internet: www.brigittenauerbezirkslauf.at.

Allgemeine Informationen:

ASKÖ Brigittenau: www.askoe20.at

WAT Brigittenau: www.wat20.at

Zauberkünstler „Magic Mateo“: www.magicmateo.at/

Veranstaltungen im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

