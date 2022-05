Grüne Wien/Ellensohn: Dringliche Anfrage zu Missbrauchsvorwürfen im Kindergarten an Bürgermeister Ludwig

Die Grünen verlangen lückenlose Aufklärung und stellen dringliche Anfrage im Gemeinderat mit 12 Punkten

Wien (OTS) - Der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung. Dort sollen sich Kinder geborgen fühlen und behutsam auf das weitere Leben und Lernen vorbereitet werden. Vertrauen in die Personen, die die Kinder im Kindergarten betreuen, ist eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren der Institution Kindergarten

„Der aktuell in den Medien berichtete Fall eines Missbrauchsverdachts in einem städtischen Kindergarten in Penzing stellt eben dieses Vertrauen in Frage. Die Aufklärung, wie die Verwaltung in einem solchen Fall handelt oder wie sie handeln sollte, ist dringend geboten.“ so David Ellensohn, Klubobmann der Grünen im Wiener Rathaus, „Wir fordern die umgehende Aufklärung des medial kolportieren Vorwurfes des Vertuschens von Missbrauch in einem Wiener Kindergarten.“

Einige Punkte der dringlichen Anfrage:

Wie viele Verdachtsfälle waren zum Zeitpunkt der Erstinformation bekannt?

Warum wurde der zuständige Stadtrat erst nach mehr als einem Jahr von den Vorwürfen in Kenntnis gesetzt?

Medienberichten zur Folge wurden die Eltern vermeintlich nicht direkt betroffener Kinder dieses Kindergartens nicht über die Vorwürfe in Kenntnis gesetzt. Warum nicht?

Wann wurden Sie, Herr Bürgermeister, von den Vorwürfen in Kenntnis gesetzt? Haben Sie umgehend konkrete Maßnahmen angeordnet und wenn ja, welche?



Die Verwaltung der Stadt Wien und die Wiener Stadtregierung sind jetzt aufgefordert, mögliches Fehlverhalten im internen Prozess aufzudecken und alle relevanten Informationen zur lückenlosen Aufklärung – nicht nur aus strafrechtlicher Sicht – herauszugeben sowie umgehend ausführliche Präventionsmaßnahmen zu ergreifen. Opferschutz, im Konkreten der Kinderschutz und Prävention muss dabei das oberste Gebot der Stadt Wien sein.

