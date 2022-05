DHL Express Austria als Top-Arbeitgeber in Österreich ausgezeichnet

Die Begeisterung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat für uns ebenso hohe Priorität wie die unserer Kundinnen und Kunden. Daher sind wir stolz, nun erneut zu einem der beliebtesten Arbeitgeber in Österreich gewählt worden zu sein. Der Award ist eine weitere Bestätigung unserer Focus-Strategie, unsere motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als einen der wichtigsten Grundlagen unseres Erfolges zu sehen. Wir befinden uns in einem kontinuierlichen Transformationsprozess und verfolgen das Ziel Arbeitgeber und Anbieter erster Wahl zu sein. Ich gratuliere allen ausgezeichneten Unternehmen sowie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die DHL Express zu dem machen, was wir sind. Ein Unternehmen das Menschen verbindet und Leben verbessert. Ralf Schweighöfer, CEO von DHL Express Austria

Der weltweit führende Logistikkonzern erhält bereits zum fünften Mal einen Top-Rang als «Great Place to Work ® » in Österreich





® Erfolgreiche Transformationsprozesse innerhalb des Unternehmens ermöglichen die beste Performance in der 42-jährigen Geschichte von DHL Express





AsOne-Unternehmenskultur ebnet Weg in eine neue Ära der Mitarbeiterbefähigung





DHL Express, der weltweit führende Anbieter für internationale Expressdienstleistungen, belegt dieses Jahr den 2. Platz auf der Rangliste von Great Place to Work®. Damit liegt DHL Express erneut im absoluten Spitzenfeld der beliebtesten Arbeitgeber in Österreich. Es ist bereits das sechste Mal, dass der Marktführer in der Logistik diese Auszeichnung erhält. Letztes Jahr konnte DHL Express, die Tochter des DPDHL-Konzern - des zweitgrößten Arbeitgebers in Europa sowie dem zehntgrößten Arbeitgeber weltweit - erstmals den ersten Platz im internationalen Ranking sichern.

Great Place to Work® als wichtiger Gradmesser im War of Talents

Great Place to Work® bewertet Unternehmen anhand von sechs Kriterien: Vertrauen zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften, nachhaltige Wertschöpfung, Effektivität der Führung, gelebte Werte, das Engagement und die Motivation der Mitarbeitenden, zu Innovationen beizutragen, sowie das Ausmaß, in dem alle Teammitglieder ihr Potenzial ausschöpfen können. Die «Great Place to Work®» Auszeichnung fand in diesem Jahr bereits zum zwanzigsten Mal statt.

Die Bewertung basiert zu zwei Dritteln auf einer Umfrage unter den Mitarbeitenden. Ein Drittel der Bewertung basiert auf Angaben des Unternehmens, wobei sich dieses einem Audit seiner Personalprozesse unterzieht. Die begehrten Awards dienen Ein- und Umsteigern in der Berufswelt als wichtige Orientierungshilfe bei der Auswahl ihrer zukünftigen Arbeitgeber und sind damit für Unternehmen ein wichtiger Gradmesser hinsichtlich Mitarbeiterzufriedenheit und Market Fit ihrer Personalstrategie. Für den globalen Logistikkonzern DPDHL ist die erneute Auszeichnung im Express-Bereich auch angesichts seiner Erfolgsstrategie in Österreich und ihrer Investition in den lokalen Markt von besonderer Bedeutung.

Mitarbeiter bewerten Arbeitsplatzqualität zu Themen wie Vertrauen, Innovation, Werte und Führung

Während der weltweiten Pandemie lastete auf den Beschäftigten der Logistikbranche ein immenser Druck. Die Anerkennung nun als World’s Best Workplace® 2021 sowie dem 2. Rang in Österreich bestätigt die Stärke der Unternehmenskultur bei DHL Express. Im Rahmen von vertraulichen Umfragen werden die Erfahrungen von Mitarbeitenden auch in Bezug auf Gerechtigkeit, Glaubwürdigkeit, Respekt, Stolz und Teamgeist beurteilt. Dabei werden Initiativen und Programme zur Festigung der Unternehmenskultur kontinuierlich im Rahmen der Umfrage geprüft. Die GPTW-Befragung verzeichnete hierbei eine gestiegene Motivation und ein größeres Engagement unter den Beschäftigten. Während dieser schwierigen Phase konzentrierte sich DHL Express auf Arbeitsplatzsicherheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit wird sichergestellt, dass sich alle Beschäftigten sicher, gut aufgehoben und eingebunden fühlen.

Begeisterung und Stolz

