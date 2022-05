17. Bezirk: Film-Vortrag „Hernals in alter und neuer Zeit“

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtlich agierende Bezirkshistoriker*innen-Team des Bezirksmuseums Hernals (17., Hernalser Hauptstraße 72-74) lädt am Montag, 23. Mai, zu einem Film-Vortrag ein. Um 17.00 Uhr beginnt die Veranstaltung. Der Titel des Films lautet „Hernals in alter und neuer Zeit“. Museumsleiterin Trude Neuhold kommentiert kompetent den Rückblick auf vielerlei Entwicklungen im 17. Bezirk. Der 2021 umfassend überarbeitete Streifen dauert zirka 1 Stunde. Das Publikum sieht sowohl historische Ansichten (1. Teil) als auch aktuelle Motive (2. Teil). Vom Umbau des „Hernalser Zentrums“ bis zu Neuerungen im „Jörgerbad“ behandelt diese Dokumentation eine breite Palette an Themen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden angenommen. Mehr Infos und Anmeldungen zum Film-Vortrag per E-Mail: bm1170@bezirksmuseum.at.

Besucher*innen haben die geltenden Corona-Regeln zu beachten. Detaillierte Angaben über das Museum (Öffnungszeit, Exponate, fixe Bezirksgeschichte-Schau, temporäre Sonder-Ausstellungen, etc.) lesen Interessierte im Internet: www.bezirksmuseum.at.

