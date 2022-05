EU stellt Praktika von Oktober 2022 bis Februar 2023 zur Verfügung

LR Eichtinger: Einblick in die vielfältige Arbeit der EU gewinnen –Bewerbungsfrist endet am 31. Mai 2022

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments vergeben aktuell Praktikumsplätze im Rahmen der Robert-Schuman-Praktika. „Ein Robert-Schuman Praktikum bietet die einmalige Chance, in einem internationalen Umfeld zu arbeiten. Es ermöglicht Menschen, Erfahrungen auf europäischer Ebene zu sammeln. Alle, die direkt an einem gemeinsamen Europa arbeiten möchten, können jetzt die Chance ergreifen“, so EU-Landesrat Martin Eichtinger und weiter: „Dadurch leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur europäischen Identität und tragen zur beruflichen und allgemeinen Bildung der EU-Bürgerinnen und Bürger bei. Im heurigen Europäischen Jahr der Jugend wollen wir uns in Niederösterreich besonders dafür einsetzen, junge Menschen für Europa zu begeistern“

Angeboten werden jeweils ein Praktikumsplatz im Bereich digitaler Kommunikation und im Bereich Pressearbeit in den Verbindungsbüros Wien, Berlin und München. Bis 31. Mai 2022 sind Bewerbungen für die vergüteten Vollzeit-Praktika für den Praktikumszeitraum 1. Oktober 2022 bis 28. Februar 2023 möglich. Bewerber für ein Robert-Schuman Praktikum müssen ein abgeschlossenes Hochschulstudium vorweisen können, über sehr gute Deutschkenntnisse verfügen sowie eine weitere Amtssprache der Europäischen Union beherrschen. Ein Kandidat darf nicht bereits länger als zwei aufeinanderfolgende Monate innerhalb eines Organs oder einer Einrichtung der EU gearbeitet haben.

Christine Schneider, Geschäftsführerin der NÖ Regional: „Als EU-Serviceagentur für alle Gemeinden und Städte in Niederösterreich informieren wir regelmäßig über aktuelle EU-Calls. Kompetenz, Strategie und Partnerschaft machen unseren Erfolg in der langjährigen Zusammenarbeit mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern dabei aus.“

