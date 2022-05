AbbVie belegt bei "Great Place To Work®" den 5. Platz

Startschuss für eine erfolgreiche Zukunft mit Allergan

Wien (OTS) - Gesunde Arbeitsstrukturen sind für das BioPharma-Unternehmen AbbVie bereits seit Jahren gelebte Praxis. Als Partner bei „Unternehmen für Familien“ setzt sich AbbVie für eine Arbeitsplatzkultur ein, in der Mitarbeiter*innen dank Flexibilität im Job Berufs- und Familienleben gut verbinden können. Ein Engagement, das sich bezahlt macht: Zwei Wochen nach der erfolgten Integration des Allergan-Teams in den österreichischen Teil des AbbVie Unternehmensverbands wurde das BioPharma-Unternehmen gestern Abend erneut als „Great Place to Work®“ prämiert.

Bereits zum siebten Mal in Folge darf sich das biopharmazeutische Unternehmen mit Österreich-Sitz in Wien über die Auszeichnung „Great Place to Work®“ freuen. Dass AbbVie den herausragenden 5. Platz unter den ausgezeichneten Unternehmen in der Kategorie M (100-249 Mitarbeiter*innen) erreicht hat, ist Resultat der teamorientierten Arbeitsweise des Unternehmens. In Zeiten der Integration eines Unternehmens ist es immens wichtig, die beiden unterschiedlichen Unternehmenskulturen zu vereinen und jene, die neu zum Team dazukommen gut an die für sie neue Kultur heranzuführen. Seit 02. Mai 2022 sind AbbVie und Allergan nun auch juristisch ein Unternehmen. AbbVie ist bereits führend in Therapiegebieten der Erkrankungen des Immunsystems wie entzündlichem Rheuma, Hauterkrankungen und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, der Hepatologie (Hepatitis C) sowie der Hämatologie. Mit der Integration von Allergan kommt die Augenheilkunde dazu und der Bereich der Neurologie wird ausgebaut.

„Der Zusammenschluss von AbbVie und Allergan ist ein wichtiger strategischer Meilenstein für unser Unternehmen. Ich freue mich sehr darauf, dass wir ab jetzt gemeinsam als weltweit top-fünf innovatives Pharmaunternehmen mit einem noch stärkeren und breit aufgestellten Portfolio zusätzliche Möglichkeiten nutzen können, um für Patient*innen einen echten Unterschied zu machen“ , sagt Mag. Ingo Raimon, General Manager von AbbVie in Österreich.

So arbeiten die rund 150 Mitarbeiter*innen auch künftig unter dem Motto „Für die Zukunft forschen. Heute Leben verändern“ innerhalb der jeweiligen Produkt-Brands extrem teamorientiert zusammen. Weiters werden bei AbbVie flexible Arbeitszeitmodelle großgeschrieben: Im Sinne einer bestmöglichen Kommunikation innerhalb der Teams arbeiten alle Mitarbeiter*innen drei Tage in der Woche im Büro. Die zwei verbleibenden Arbeitstage können im Work@Home verbracht werden. An welchen Tagen vor Ort oder remote gearbeitet wird, entscheidet jedes Team individuell. Zudem ermöglicht der sogenannte „Meetingfree Friday“, an dem möglichst keine internen Meetings stattfinden sollen, dass dieser Tag im Zeichen von Kund*innen, Konzepten oder externen Terminen stehen kann. Das Zusammenspiel der Expertisen von AbbVie einerseits sowie gesunder Arbeitsstrukturen andererseits machen das BioPharma-Unternehmen in Österreich zu einem „Great Place to Work®“.

