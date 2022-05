Beethoven-Sonaten am Samstag im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Das vierte Konzert in der Musik-Reihe „Transdanube 2022“ findet am Samstag, 21. Mai, im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) statt. Im Saal des Museums musizieren Florian Zwiauer (Violine) und Gregor Urban (Klavier). Die trefflichen Instrumentalisten tragen Sonaten von Ludwig van Beethoven vor. Der Eintrittspreis für den melodiösen Abend mit dem Titel „Beethoven XI“ beträgt 15 Euro, Studierende bezahlen 10 Euro. Beginn ist um 19.30 Uhr. Das alljährliche Kammermusik-Projekt „Transdanube“ wird seitens des Bezirkes unterstützt. Nähere Informationen und Karten-Reservierungen per E-Mail: musik.urban@drei.at.

Die Zuhörerschaft soll die aktuellen Corona-Vorgaben beachten. Koordinator der vielfältigen Veranstaltungen im Bezirksmuseum Floridsdorf ist der ehrenamtliche Leiter, Ferdinand Lesmeister. Der Bezirkshistoriker erteilt Auskünfte unter der Telefonnummer 0664/55 66 973. Anfragen an den Museumsverantwortlichen via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Violinist Florian Zwiauer: www.florianzwiauer.com/home.php

Pianist Gregor Urban: www.gregorurban.com

Kammermusik-Reihe „Transdanube 2022“: www.transdanube.org

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

