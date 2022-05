21. Sommerakademie Motten

„Der wichtigste Schritt ist immer der nächste!“ ab 21. Mai

St. Pölten (OTS/NLK) - Unter dem Motto „Der wichtigste Schritt ist immer der nächste!“ bietet die mittlerweile 21. Auflage der von Alf Krauliz geleiteten Sommerakademie Motten von morgen, Samstag, 21. Mai, bis 18. September mit bewährten und neuen Seminaren, Talks, Exkursionen, Kulturfahrten, Wanderungen, Konzerten, Lesungen und Vernissagen wieder ein reichhaltiges Programm, um Körper, Geist, Seele und Sinne in Schwung zu bringen.

Zu den bewährten Standardseminaren kommen heuer neu der Schauspielworkshop „Vom Text zum Spiel“ mit Anna Katharina Wurz (21. bis 24. Juli), „Reise zur inneren Schatzkarte“ mit Agnes Perschl und Christina Boulgaropoulos (21. und 22. Mai), „Radiästhesie und Geomantie“ mit Christian Galko (5. bis 7. August), ein „Elementarworkshop“ mit Nikolaus Frühwirth u. a. (12. bis 15. August) und „Flow Culture – Survival Days“ mit Arno Fürnsinn (9. bis 11. September) dazu. Die „Waldviertler Aktiv- und Erlebnistage“ gehen diesmal von 13. bis 17. Juli über die Bühne und beziehen eine Lainsitzfahrt mit ein.

Ergänzt wird das Programm u. a. durch eine „Literarische Auslese“ von und mit Thomas Sautner am 11. Juni, das Konzert „Mensch.Ort.Welt“ von Angela Mair am 16. Juli und die Vernissage der Ausstellung „Magic Lost Places“ von Andreas Biedermann am 3. September. Die offizielle Eröffnung am 15. Juni steht unter dem Motto „Was jetzt ansteht in der Natur“ und umfasst u. a. Musik der Band TROI sowie Kabarett-Kurzausschnitte mit Musik von Michael Großschädl aus seinem neuen Programm „Der große Blonde mit dem braunen Affen“.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Anmeldungen unter 02862/52454 und 0699/12659688, e-mail alf.krauliz @ ideen-ei.com und www.sommerakademiemotten.at.

