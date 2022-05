Ukraine Emergency Call: Forschungsstipendien für ukrainische Wissenschaftler:innen von VWI und Stadt Wien

Das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) und die Stadt Wien stellen Unterstützung für ukrainische Wissenschaftler:innen bereit

Wien (OTS) - Aus aktuellem Anlass erweitert die Stadt Wien ihre Unterstützung für ukrainische Wissenschaftler:innen durch eine zusätzliche Förderung in der Höhe von insgesamt 250.000 Euro. Damit sollen jene Wissenschaftler:innen und Historiker:innen rasch und unkompliziert unterstützt werden, deren Forschung durch den Krieg beeinträchtigt oder verunmöglicht wurde.

Das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) freut sich, als eine von vier von der Stadt Wien ausgewählten Institutionen an dieser wichtigen Initiative teilnehmen und einen Beitrag leisten zu können. 35.000 Euro an Fördermitteln wurden dem VWI von der Stadt Wien zu diesem Zweck dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Damit wurden zusätzlich zum laufenden Fellowship-Programm des Instituts Kurzzeitstipendien eingerichtet, die sich an etablierte Wissenschaftler:innen Doktorand:innen und aus den Gebieten der Holocaust- und Genozidforschung sowie der Jüdischen Studien richten. Insgesamt werden ein Senior- und ein Researcher-Fellowship sowie eine Reihe von Junior-Fellowships aus den Fördergeldern finanziert.

Terezija Stoisits, Vorsitzende des Vorstandes des Wiener Wiesenthal Instituts für Holocaust-Studien (VWI): „Die wertvollen Beiträge ukrainischer Wissenschaftler:innen gerade auch zur Holocaust-Forschung müssen weiterhin gesichert werden. Wir danken der Stadt Wien für die Bereitstellung der Fördersumme und freuen uns auf den Diskurs und die intensive Zusammenarbeit mit den Stipendiat:innen.“

„Die ausgelobten Stipendien sind für alle Beteiligten ein wichtiger Schritt in die Zukunft: Den Wissenschaftler:innen aus der Ukraine ermöglichen sie, schnell am Wissenschaftsstandort Wien Fuß zu fassen. Und die Forschungsvorhaben der in Wien ansässigen Institutionen werden durch die Beteiligung neuer Köpfe und Ideen bereichert“, so Wiens Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) widmet sich der Erforschung, Dokumentation und Vermittlung von allen Fragen des Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus und Holocaust.

