Valentin (SPÖ)/Pipal-Leixner (NEOS): „Verbindungsbahn Neu“ - Waldvogelstraße umgeplant

Einstreifige Planungsvariante bringt mehr Grünfläche durch weniger Straßenbreite

Wien (OTS/SPW-K) - Hietzing: Große Freude herrscht bei SPÖ und NEOS über die Verbesserungen beim Projekt „Verbindungsbahn Neu“. Schon vor Erlass des UVP-Bescheides gab es Diskussionen über die Ausgestaltung der Waldvogelstraße und auch entsprechende Kritik mehrerer Hietzinger Bürgerinitiativen. Nach einem konstruktiven politischen Austausch zwischen SPÖ Hietzing, NEOS Hietzing, den ÖBB, dem Gemeinderatsklub sowie den Magistratischen Abteilungen wurde die Variante nochmals dahingehend geprüft, ob sie verkleinert werden kann. Heute liegt eine entsprechende neue Variante auf dem Tisch.



Erich Valentin, SPÖ-Gemeinderat und Vorsitzender des Verkehrsausschusses, dazu: „Die Stadtregierung orientiert sich bei der Verkehrsplanung immer an den Bedürfnissen der Bevölkerung und beteiligt sich nicht an politischen Kleingeldwechslereien. Wir haben gemeinsam das grüne Projekt Westausfahrt verhindert, und wir setzen auch beim Projekt ,Verbindungsbahn Neu‘ Verbesserungen durch.“



„Als Fortschrittskoalition ist es uns ein großes Anliegen die Wünsche der Bürger:innen ernst zu nehmen und diese in weiterer Folge auch politisch umzusetzen. Dank der Bürger:innenitiative und der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen dem Bezirk und der Stadt Wien wird die ,Verbindungsbahn Neu‘ umgeplant und zeitgemäß gestaltet. Bei der Ausgestaltung der Waldvogelstraße werden deutlich mehr Bäume neu gepflanzt und weniger Fläche versiegelt, als ursprünglich geplant,“ freut sich NEOS-Wien-Verkehrssprecherin Angelika Pipal-Leixner über die klimafreundlichen Verbesserungen.



Matthias Friedrich, SPÖ-Bezirksvorsteherin-Stellvertreter: „Während manche politische Mitbewerber:innen vor allem durch Kritik und Gesprächsverweigerung zu punkten versuchen, haben SPÖ Hietzing und NEOS Hietzing in den vergangenen Monaten intensiv an Verbesserungen für die Bezirksbewohner:innen gearbeitet. Eine solche wird die einstreifige Planungsvariante mit Einbahnführung und Wendehammer sein. Dadurch können wir gewährleisten, dass ein Mehr an Grünfläche durch weniger Straßenbreite erhalten bleibt. Mehr Platz für Baumneupflanzungen sowie die Erhaltung von vier großen Bestandsbäumen zwischen Jagdschlossgasse und Egon-Schiele-Gasse garantiert wird. Darüber hinaus wird es keine Mehrbelastung für Anrainer:innen durch Zusatzverkehr im Wohngebiet (Parkplatzsuche) geben. Es werden keine Eingriffe in die Wohnstraßenregelungen der Siedlung ,Lockerwiese‘ notwendig, und durch die Einbahnregelung werden auch Schleichwegmöglichkeiten im Wohngebiet ausgeschlossen.“



Johannes Bachleitner, Klubvorsitzender NEOS Hietzing: „Ein Projekt dieser Größenordnung ist immer eine Herausforderung für alle Beteiligten, für Verantwortliche, Planer und besonders für Anrainer:innen. Ich freue mich sehr, dass nun weit weniger Versiegelung nötig ist. Ein großes Anliegen der Bürgerinitiativen wurde gehört, in die Planung einbezogen und nun können wesentlich mehr Bäume erhalten bzw. nach dem Bau an gleicher Stelle neu gepflanzt werden. Die Gegend wird ruhiger und die Unterführung wird auf den Bedarf der Anrainer:innen angepasst.“

Einen großen Dank möchten die Beteiligten auch an die ÖBB für die gemeinsame Lösungsfindung ausrichten.

