SPÖ-Keck: Bevölkerung wird getäuscht, Bauern verlieren Absatzmarkt – Vollspaltenböden verbieten

Tierschutzsprecher kritisiert Erhalt der Vollspaltenböden durch ÖVP und Grüne

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck fordert ÖVP und Grüne in der heutigen Nationalratssitzung auf, endlich das Verbot von Vollspaltenböden zu beschließen. Der Bevölkerung werde etwas vorgegaukelt, den Bauern drohe der Verlust des deutschen Markts, kritisiert Keck in Richtung ÖVP: „Betriebe mit Vollspaltenböden haben das AMA-Gütesiegel. So schaut Schweinehaltung in Österreich aus. Und was sagen Sie den Betrieben, wenn deutsche Supermärkte kein österreichisches Schweinefleisch mehr verkaufen können, wegen der Vollspaltenböden?“ ****

Der Abgeordnete fordert, dass ab 2023 keine neuen Vollspaltenställe errichtet werden dürfen, mit 2026 solle es keine Vollspaltenböden in Österreich mehr geben. Dazu sollen EU-Gelder für zielgerichtete Förderungen verwendet werden, die die Bauern beim Umbau ihrer Ställe unterstützen sollen. Mit der richtigen Förderung ist ein Ende der Vollspaltenböden bis 2026 möglich: „Wir wollen gemeinsam mit der Landwirtschaft schauen, wie wir die Vollspaltenböden endlich abschaffen. Durch die ständigen Verzögerungen der ÖVP kommt da seit Jahren nichts zustande.“ (Schluss) sd/lp

