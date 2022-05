Tierschutz – SPÖ-Fristsetzungsantrag zu Verbot von Vollspaltenböden

Leichtfried: „Anstatt diese tierquälerische Haltung zu beenden, wird sie fortgesetzt“

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ lässt heute im Nationalrat einen Fristsetzungsantrag abstimmen, mit dem ein rascher Beschluss eines Verbots von Vollspaltenböden im Schweinestell und dauernder Anbindehaltung bei Rindern erreicht werden soll. In der Debatte dazu kritisierte SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried heftig die Regierung, die in ihrem Entwurf eines neuen Tierschutzgesetzes Vollspaltenböden weiter zulässt. „Statt dass Sie diese völlig veraltete und tierquälerische Haltungsform abschaffen, setzen Sie das fort. Der Tierschutz würde längst nicht mehr diese Regierung wählen!“, so Leichtfried am Mittwoch im Nationalrat. ****

In Österreich leben über zwei Millionen Schweine; die meisten davon auf Vollspaltboden, auf steinharten Betonplatten und ohne Stroh, eine Haltungsform, bei der die Tiere über und in den eigenen Fäkalien stehen und krank werden. Es mache ihn „fassungslos“, dass diese Zustände nicht beendet werden. „Laut dem Entwurf zum Tierschutzgesetz soll es ab 2023 in neu oder eben in umgebauten Anlagen bzw. Ställen nur einen Bereich geben in dem die Spalten reduziert werden. Das heißt, der Vollspaltenboden bleibt. „Ein Tierschutzgesetz, in dem den Vollspaltenböden, diesen elenden, tierquälerischen Haltungsbedingungen für Schweine, nicht der Riegel komplett vorgeschoben wird, verdient diesen Namen nicht!“

Zudem seien auch bei Tiertransporten die Verbesserungen sehr überschaubar, und ein rasches Verbot der dauernden Anbindehaltung von Kühen wäre längst fällig gewesen. Unlängst habe der Grüne Tierschutzminister gemeint, ein Vollspaltenböden-Verbot scheitere an der ÖVP und damit an Ex-Bundesministerin Köstinger. „Jetzt ist Frau Köstinger weg und die Vollspaltböden? Die Vollspaltböden bleiben!“ Hätten die Regierungsparteien dem SPÖ-Antrag im Landwirtschaftsausschuss zugestimmt, „wäre die Umstellung von Vollspaltböden auf Stallungen innerhalb der nächsten 5 Jahre möglich gewesen und Sie hätten Millionen Tieren geholfen“. (Schluss) ah/ls

