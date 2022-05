FPÖ – Nepp zu Kopftuchverbot: Diese ÖVP ist eine einzige Schande!

Karl Mahrer sollte sich in Grund und Boden schämen

Wien (OTS) - Als „türkisen Totalumfaller“ bezeichnet der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, das Aus für das Kopftuchverbot in den Kindergärten. „Der Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer sollte sich in Grund und Boden schämen, dass seine eigene Partei es zulässt, dass kleine Mädchen wieder zum Kopftuchtragen im Kindergarten gezwungen werden können. Denn gerade in Wien ist der radikale Islam allgegenwärtig und die Islamisten reiben sich heute dank der ÖVP die Hände. Die FPÖ hat damals in der Bundesregierung dieses Kopftuchverbot durchgesetzt, jetzt übernehmen die Grünen in der Integrationspolitik das Ruder. Diese ÖVP ist eine einzige Schande“, kritisiert Nepp.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at