Swissport-Frachtzentrum in Fischamend eröffnet

LR Danninger: „Dieses Investment ist ein Vertrauensbeweis in unser Bundesland und eine Auszeichnung für die Flughafen-Region“

St. Pölten (OTS/NLK) - In der Flughafenstraße in Fischamend, unweit vom Flughafen Wien-Schwechat, hat Swissport ein neues Luftfrachtzentrum eröffnet. Die 8.000 Quadratmeter große Halle ist nach einem Standort direkt am Flughafen die zweite Niederlassung in der Region. Landesrat Jochen Danninger sprach bei einer Pressekonferenz im Zuge der Eröffnung davon, dass „Niederösterreich zu den attraktivsten Unternehmensstandorten Europas zählt. Ich freue mich daher sehr, dass sich Swissport entschieden hat, hier sein Luftfrachtzentrum zu errichten.“

Die 8.000 Quadratmeter große Anlage sei nach der Eröffnung eines Lagers direkt am Flughafen im Jahr 2019 die zweite Großinvestition des Konzerns in Niederösterreich. „Swissport und Niederösterreich kennen und schätzen einander also. Dieses Investment ist ein großer Vertrauensbeweis in unser Bundesland, aber vor allem eine Auszeichnung für die Region rund um den Flughafen Wien“, so Danninger. Die Region rund um den Flughafen präsentiere sich laut dem Landesrat als idealer Wirtschaftsstandort mit hervorragender Infrastruktur und - dank Autobahn und internationalem Bahnanschluss sowie der Nähe zum Flughafen – der bestmöglichen Verkehrsanbindung.

„Niederösterreich zählt zu den attraktivsten Unternehmensstandorten Europas. Das liegt zum einen an der günstigen Lage im europäischen Wirtschaftsraum. Gleichzeitig ist es uns besser als vielen anderen Regionen gelungen, Wirtschaft und Umwelt in Balance zu halten“, führte Landesrat Danninger weiter aus. Die hohe Lebensqualität sei für viele internationale Unternehmen ein wichtiges Kriterium bei der Standortwahl und nicht zuletzt setzen gerade in Krisenzeiten viele Betriebe bei der Standortsuche ganz besonders auf Stabilität, Kontinuität und Verlässlichkeit und hier spielt Niederösterreich in der obersten Liga.“

Dirk Goovaerts, Global Cargo Chair von Swissport meinte: „Wir haben in dieses hochmoderne Luftfrachtzentrum investiert, um unser Wachstum im Bereich der Speditionsabfertigung zu unterstützen und um bestehenden und neuen Airline-Kunden ein noch besseres Produkt zu bieten. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Kapazitäten mit dem Neubau mehr als verdoppeln können und nun über die nötige Infrastruktur verfügen, um unsere ambitionierten Wachstumspläne zu unterstützen.“ Henning Dieter, Head of Swissport Cargo Services Deutschland und Österreich sagte, dass „wir bei Swissport an effizienten und nachhaltigen Luftfrachtprozessen arbeiten, um unsere Dienstleistungen weiter zu verbessern und gleichzeitig CO2-Emissionen zu reduzieren.“ Auf dem Dach des neuen Gebäudes werde daher noch eine Photovoltaikanlage montiert, die einerseits das Gebäude mit Sonnenstrom versorgen soll und andererseits einen elektrisch betriebenen LKW laden soll. Der e-LKW diene vor allem für Pendelfahrten zwischen den beiden Standorten und weise eine Reichweite von rund 400 Kilometer auf.

