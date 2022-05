El-Nagashi: Gefängnisseelsorge wichtiger Beitrag zur Resozialisierung

Grüne begrüßen einstimmigen Beschluss zum Ausbau der Seelsorge für alle Religionsgemeinschaften

Wien (OTS) - „Das Recht auf Religions- und Bekenntnisfreiheit ist in Österreich im Verfassungsrang verankert. Es gilt auch für Personen, die sich in Haft befinden. Damit kommt der Gefängnisseelsorge in Österreich besondere Bedeutung zu, die im Rahmen der menschenrechtlichen Achtungs-, Schutz-, und Gewährleistungspflichten zu fördern ist“, betont die Integrationssprecherin der Grünen, Faika El-Nagashi, die den entsprechenden parlamentarischen Antrag miteingebracht hat.

Bei der heutigen Abstimmung im Nationalrat sprachen sich, wie bereits zuvor im Menschenrechtsausschuss, alle Fraktionen dafür aus, in den österreichischen Justizanstalten eine flächendeckende und bedarfsorientierte Seelsorge für alle Religionsgemeinschaften anzubieten und diese budgetär abzusichern.

„Die Gefängnisseelsorge kann ein Beitrag zur Resozialisierung der Betroffenen in die Gesellschaft sein, einen Raum zur Reflexion der eigenen Lebenssituation bieten und bei der Entwicklung von Zukunftsperspektiven begleiten“, sagt El-Nagashi und hält fest: „Dabei muss die Seelsorge für alle Religionsgemeinschaften flächendeckend zur Verfügung stehen und bedarfsorientiert angeboten werden. Derzeit findet ein großer Teil der Arbeit ehrenamtlich statt und ist damit nur punktuell und nicht nachhaltig. Bei den entsprechenden Budgetverhandlungen im Herbst müssen daher die notwendigen Ressourcen für den Ausbau bereitgestellt werden.“

