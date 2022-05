SPÖ-Ecker: "Das Klima in der Landwirtschaft brodelt und droht zu entflammen"

Immer seltener können Bäuer*innen von ihrem landwirtschaftlichen Betrieb aufgrund der falschen ÖVP-Agrarpolitik leben - auch Umwelt, Klima, Tiere Leidtragende

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Landwirtschaftssprecherin Cornelia Ecker kritisiert im Rahmen der heutigen Nationalratsdebatte die jahrzehntelange falsche ÖVP-Politik in der Landwirtschaft. Diese würde auch im Gesetz zur Umsetzung der gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) ihre Fortsetzung finden. Ecker: „Das Klima in der Landwirtschaft brodelt und droht zu entflammen. Immer weniger Bäuerinnen und Bauern können von ihrem landwirtschaftlichen Betrieb noch leben. Das ist Ausdruck einer über 30-jährigen ÖVP-Verantwortung in diesem Bereich.“

Insbesondere würden kleine und mittlere Betriebe unter der ÖVP-Verantwortung leiden, aufgrund der daraus resultierenden Förderpolitik, die insbesondere auf die große Agrarindustrie abzielt. „Aber auch das Klima, die Umwelt und Tiere sind Leidtagende der Versäumnisse im Rahmen der österreichischen GAP-Strategie“, erklärt Ecker und kritisiert hier auch die Grünen: „Dass eine grüne Partei nicht einmal Garant für ein Vollspaltenbödenverbot ist, ist eine Schande“, so Ecker. **** (Schluss) lk/bj

