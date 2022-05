Weratschnig/Grüne: Über 160.000 Stammkund:innen zeigen – das Klimaticket ist eine Erfolgsgeschichte

Öffifahren macht Klima und Haushaltseinkommen nachhaltig krisenfester

Wien (OTS) - „Eine Nachfrage, die 45 Prozent über den erhofften Erwartungen liegt, kann man nur als klaren Beleg für den Erfolg des Klimatickets werten“, freut sich Hermann Weratschnig, Verkehrssprecher der Grünen, über die aktuellen Zahlen zur österreichweiten Öffi-Jahreskarte.

„Die heutige aktuelle Fragestunde im Parlament, in der Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zahlreiche Fragen der Abgeordneten beantwortet hat und einige wichtige Eckpunkte in Sachen Verkehrs- und Energiewende erläutern konnte, brachte auch eine erste Kund:innen-Analyse der bislang verkauften Klimatickets mit sich“, sagt Weratschnig.

„Klimaschutzministerin Gewessler berichtete von mittelfristig seitens des BMK erwarteten 110.000 verkauften Stammkund:innen-Karten im Lauf des ersten Jahres des Klimatickets. Dass sich nun mit Stand Anfang April 2022 bereits über 160.000 Österreicher:innen ihre Öffi-Flatratekarte gesichert haben, zeugt vom großen Potenzial des Öffentlichen Verkehrs in Österreich und vom Erfolg einer lang ersehnten, leistbaren Jahreskarte. 16 Jahre lang haben Bundesregierungen diesen Wunsch aus der Bevölkerung vor sich hergeschoben. Die Bundeskoalition und das Team von Ministerin Leonore Gewessler haben es mit Oktober 2021 umgesetzt. Derzeit werden jeden Monat über 5.000 weitere Klimatickets verkauft, das Ticket kommt nachhaltig gut an. Das zeigen mir unzählige Zuschriften und Gespräche mit Bürger:innen“, betont Weratschnig.

Rund 52 Prozent aller aktuell gültigen österreichweiten Klimatickets entfallen auf die Kategorie „Classic“, 29 Prozent wurden an Unter-26-Jährige verkauft, 14 Prozent an Senior:innen ab 65 Jahren, erläuterte die Klimaschutzministerin in ihrer Fragebeantwortung im Parlament. Auf die Kategorie „Spezial“ entfielen demnach rund 1 Prozent der verkauften Klimatickets, „Family“-Tickets machen etwa 3 Prozent aller Klimatickets aus.

„Es war noch nie so günstig, einfach und bequem in Österreich die Öffis zu nutzen, wie wir es mit dem Klimaticket ermöglichen konnten. Und quasi nebenbei stärken und ertüchtigen wir laufend die Verbindungen und Takte im ganzen Bundesgebiet – von Lokal- und Regionalverkehren bis hin zu den Fern- und Nachtzügen - egal ob Bus, Tram oder Bahn. Davon profitieren die Menschen die in Österreich leben ebenso wie der heimische Tourismus, die lokale Wirtschaft und nicht zuletzt die Umwelt“, ist Weratschnig überzeugt.

