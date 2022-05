Social Active Day: Bei der DONAU Versicherung packen alle für eine saubere Umwelt an

Rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DONAU Versicherung engagierten sich am 13. Mai bei einem gemeinsamen Aktionstag für die Umwelt.

Nachhaltigkeit bedeutet für uns, heute für eine bessere Zukunft aktiv zu sein. Sich für eine saubere Umwelt einzusetzen, ist in diesem Zusammenhang wesentlich und mehr als nur ein Zeichen. Für die DONAU ist es der Ausdruck eines langfristigen und nachhaltigen Engagements für die Regionen, in denen wir leben und arbeiten. Ich bin beeindruckt, dass sich so viele Kolleginnen und Kollegen unserer Initiative angeschlossen haben. Ich möchte allen sehr herzlich persönlich dafür danken, dass sie gemeinsam für die Umwelt angepackt haben Judith Havasi, Vorstandsvorsitzende DONAU Versicherung

Wien (OTS) - Im Rahmen des Corporate-Volunteering-Programms „Social Active Day“ wurde in ganz Österreich entlang von Flüssen, Seen und Wäldern Müll gesammelt.

Regional, engagiert und verlässlich ist die DONAU für die Menschen da. Von Dornbirn bis ins Waldviertel, vom Mühlviertel über die Tauern und die Donau-Auen bis in die Steiermark und in Kärnten sorgt das Unternehmen für beste Beratung für ihre Kundinnen und Kunden.



3.600 Stunden für die Umwelt

Als Teil der Vienna Insurance Group nimmt die DONAU jedes Jahr am gruppenweiten Corporate-Volunteering-Programm „Social Active Day“ teil. Im Rahmen des Programms bekommt jede und jeder in der DONAU einen freien Tag, um ihn für ein wichtiges, gesellschaftliches Engagement zu nutzen. 2022 fand erstmals ein gemeinsamer Aktionstag statt, der ganz im Zeichen des Schutzes von Natur und Umwelt stand. Rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nahmen teil und widmeten insgesamt rund 3.600 Stunden Arbeitszeit dem Sammeln von Müll, um die Umwelt lebenswert zu erhalten.

