NEOS Wien startet zweitägige Arbeitsklausur

Themenschwerpunkte für die kommenden Monate werden erarbeitet.

Wien (OTS) - NEOS Wien begibt sich Freitag und Samstag auf zweitägige Arbeitsklausur. In Linz treffen einander Landessprecher und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, die Gemeinderät_innen und Vertreter_innen aus allen Wiener Bezirken.

Erarbeitet werden die thematischen Schwerpunkte für die kommenden Monate, schildert Landesgeschäftsführer Philipp Kern: „Wir haben in den ersten eineinhalb Jahren unserer Regierungsbeteiligung schon sehr viel weitergebracht – jetzt arbeiten wir an den nächsten Schwerpunkten für die Stadt und vor allem auch für die Bezirke. Dabei konzentrieren wir uns auf die Themen, die das Leben der Menschen in den Grätzln besser machen, denn wir haben noch sehr viel vor!“

Im Fokus stehen Bildung, Wirtschaft, Klimaschutz und Transparenz: „Die gute Schule ums Eck, die begrünte Fläche im Grätzl, die innovative Belebung der Wirtschaft und eine transparente Politik für die Wienerinnen und Wiener sind uns besondere Anliegen – von Floridsdorf bis Liesing, von der Donaustadt bis Penzing haben wir noch viele Ideen, bei denen es jetzt an die Umsetzung geht," so Kern.

